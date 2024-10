Comano, Dolomia e Levico. Le regine del Trentino per curare corpo e spirito

Depurare il corpo, lenire la pelle. E fare la ’scorta di benessere’ per l’inverno. Le terme del Trentino offrono numerose proposte per trascorrere un soggiorno all’insegna della natura e del wellness.

Le terme di Comano resteranno aperte fino al 7 gennaio 2025. Le sue acque bicarbonato-calcio-magnesiaca sono particolarmente indicata nei trattamenti delle affezioni cutanee e nella cura e prevenzione delle infiammazioni croniche delle vie aeree e dei disturbi allergici. I bagni nell’acqua termale sono una terapia naturale e priva di effetti collaterali per la psoriasi, la dermatite atopica e gli eczemi di adulti e bambini, con risultati che durano nel tempo e senza il supporto di farmaci. Unico esempio in Italia, i genitori possono partecipare alla Scuola dell’Atopia, un programma di educazione terapeutica per imparare a gestire la dermatite atopica del bambino. Le terme di Comano propongono diversi pacchetti. Info: www.termecomano.it

Dalle rocce sedimentarie del Bellerophon del Gruppo dei Monzoni, nelle Dolomiti di Fassa, sgorga l’unica acqua sulfurea del Trentino, ricca di minerali quali calcio, magnesio e fluoro. L’acqua del ’bagn da tof’ di Alloch a Pozza di Fassa ha una composizione particolarissima: solfureo-solfato-calcico-magnesiaca-fluorata. È consigliata per la cura delle patologie dell’apparato gastroenterico, affezioni otorinolaringoiatriche, polmonari, reumatiche e dermatologiche. Le terme di Dolomia restano aperte tutto l’anno, tranne novembre. Info e offerte su: www.termedolomia.it

Dalle montagne del Gruppo del Lagorai sovrastanti Levico sgorgano invece due tipi di acque minerali: l’acqua forte e l’acqua debole. Sono entrambe acque ferruginose, e la prima è utilizzata a scopo terapeutico. Attraversando giacimenti metalliferi si caricano di preziosi elementi minerali come ferro, solfati, rame, arsenico che producono un’azione sedativa sul sistema nervoso. L’acqua arsenicale - ferruginosa delle Terme di Levico e Vetriolo cura in maniera naturale le affezioni legate allo stress, le problematiche ginecologiche e artroreumatiche, oltre alle malattie delle vie respiratorie e dermatologiche. I colori caldi dell’autunno, nella natura della prima destinazione certificata per il turismo sostenibile, fanno da sfondo ai percorsi di salute e benessere organizzati dalle Terme. Lo stabilimento resta aperto da aprile a novembre. Info: www.termedilevico.it