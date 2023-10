Bonus colonnine, le domande di privati e condomini

Sono al via anche le domande per le colonnine di ricarica per auto elettriche, per il bonus 80% per i privati e condomìni. E così, dal 19 ottobre scorso e fino al 2 novembre 2023, i privati e i condomìni che hanno acquistato e installato colonnine per la ricarica delle auto elettriche potranno richiedere un contributo dell’80% delle spese sostenute. Un’opportunità davvero ghiotta da non lasciarsi sfuggire, capace di generare un risparmio considerevole. Va ricordato che a questo contributo ha diritto soltanto chi ha effettuato le spese tra il 4 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda le installazioni effettuate nel 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunicherà prossimamente i termini di apertura e chiusura delle domande da inoltrare. In questo caso, saranno oggetto di bonus le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Sul capitolo delle risorse a disposizione per il 2022 e 2023, va detto che queste sono pari a complessivi 80 milioni di euro: un investimento importante per venire incontro a un settore in forte sviluppo ed espansione.