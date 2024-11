"Bcc di Napoli a sostegno dell’economia portuale"

L’economia del mare è trainante di un settore che è in continua crescita e che nell’ultimo anno ha assunto migliaia di persone. Si parlerà anche dei dati economici nel convegno ’I porti di domani. Valori e strategie di un’eccellenza infrastrutturale italiana’ oggi al Centro Congressi Stazione Marittima del Molo Angioino a Napoli Porto. L’iniziativa, organizzata a Napoli nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, vede i principali protagonisti italiani del comparto portuale e nautico italiano ed è realizzata in partnership con Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, BCC Napoli, Enel, Grimaldi Lines, SACE e TIM Enterprise.

"La Bcc di Napoli – afferma Amedeo Manzo, dottore commercialista, fondatore e presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli – è in prima linea per assistere l’economia del porto della città, sia con strumenti avanzati come il project financing dedicato alla realizzazione di nuovi porti per accrescere l’offerta portuale di Napoli, e sviluppare assieme i diversi business collegati, sia con iniziative come la Fabbrica Italiana dell’Innovazione, nata accanto al porto, per promuovere l’innovazione e la ricerca in un’area della città che oggi deve essere in continuo sviluppo. Così, la Bcc, valorizza il proprio ruolo di banca particolarmente attenta allo sviluppo sostenibile del nostro territorio, per accogliere le esigenze della sua comunità e dare priorità a una crescita, ragionata, ma continua, dell’economia locale".

"Viste le dinamiche attuali di forte turismo, anzi di over tourism – continua Manzo – , anche per la città di Napoli è importante attrezzarsi in maniera efficace. Lo stesso riguarda l’economia del mare, perché oggi nell’area estesa di Napoli ci sono spazi di costa, isole e una forte attrattività per i turisti, ma mancano luoghi dove far attraccare imbarcazioni". Per l’economia di una città come Napoli, quindi, la nautica è fondamentale.

"Oggi – conclude il presidente della Bcc di Napoli – ci sono importanti progetti di rivalutazione del territorio a Mergellina, a Bagnoli, al Porto di Vigliena, dove si vuole combattere il degrado e risanare le diverse aree coinvolte, mirando alla qualità delle aree portuali. Nell’ambito di questo percorso chi fa credito, come la Bcc di Napoli, può accompagnare le iniziative attivando lo strumento del project financing, in accordo anche con le strutture del Gruppo Bcc Iccrea con operazioni di pool, e fornire, in sinergia con il Comune, una road map per costruire nuovi porti e allestire nuovi approdi".

Letizia Magnani