Bagni al chiaro di luna. Il weekend di Halloween nel segno del benessere

L’autunno bussa dolcemente alle porte della Toscana, trasformando le colline della Valdichiana e della Val d’Orcia, in uno scenario incantevole. Qui le Terme di Chianciano, parte del gruppo Terme & Spa Italia, si rivelano il luogo ideale per riscoprire un benessere senza tempo, grazie alle acque termali che si trasformano in un caldo abbraccio rigenerante per corpo e mente, per prepararsi a un inverno in piena salute.

Le Terme di Chianciano offrono un’esperienza unica che unisce lo stare bene alla natura e alle tradizioni locali, con una grande sorpresa a fine mese: il weekend di Halloween e Ognissanti promette tre giorni di divertimento, relax e degustazioni autunnali alle Piscine Termali Theia.

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, le Terme ospitano un indimenticabile serie di appuntamenti serali, che culminano il 2 novembre con i suggestivi Bagni di Notte alle Piscine Termali Theia, alimentate dalla sorgente Sillene. In un’atmosfera romantica e affascinante, sotto il cielo stellato, gli ospiti sono immersi nelle acque termali riscaldate a 38°C, circondati da vapori e luci soffuse che si riflettono sull’acqua.

Per chi desidera un’ulteriore coccola, le Terme Sensoriali offrono un rifugio di pace con trattamenti esclusivi, come il Massaggio Antiage all’Uva, ideale per rivitalizzare la pelle grazie ai benefici antiossidanti dei polifenoli. Le acque termali della sorgente Sillene, ricche di proprietà curative, completano l’offerta benessere con percorsi detox come l’Acqua Santa Detox. Non manca poi un tocco di bellezza grazie al Self Treatment alla Zucca, un trattamento autunnale che sfrutta le proprietà nutrienti e antiossidanti di questo frutto per rigenerare e illuminare la pelle.

