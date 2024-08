Tornare in classe con stile e alla moda. Zaini, astucci e le altre scelte trendy

Ormai ci siamo veramente. Manca poco, pochissimo, alla prima campanella, al ritorno tra i banchi. Un giorno mai banale, il primo di una lunga serie per i ragazzi che riabbracciano una routine che durerà a lungo. Cominciare bene è fondamentale: è importante approcciare con il mood giusto, dimenticare presto le vacanze e trovare la concetrazione giusta per mettere lo studio in cima alle priorità. Ma cominciare bene significa anche presentarsi al primo giorno di scuola “equipaggiati” al meglio e, perché no, anche un po' alla moda. Perché un pizzico di stile non guasta mai, anzi lo shopping scolastico per molti è una tappa di avvicinamente intrigante. Così la scelta dello zaino piuttosto che del diario o dell'astuccio non è mai banale perché diventeranno i compagni di viaggio di un lungo anno scolastico. Come non iniziare dallo zaino (oppure cartella)? C'è chi lo cambierebbe ogni anno per seguire i trend della moda ma non sempre è possibile. Così quando si compra è fondamentale fare la scelta giusta, e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Modelli più vintage, altri più moderni o dedicati ai cartoni animati e per gli amanti del calcio non mancano i modelli ispirati alle squadre del cuore. Lo stile, i colori, il design sono tutte caratteristiche importanti ma uno zaino deve anche rispettare degli standard importanti. In primis deve essere ergonomico: il peso portato sulle spalle dai ragazzi non va sottovalutato soprattutto quando si tratta di bambini e uno zaino che rispetta questa precisa caratteristica non compromette in nessun modolo sviluppo della schiena. Piano b, per chi piace, c'è sempre il trolley molto usato e apprezzato sia dagli studenti che dai genitori. Lo zaino va poi riempito. Dopo il diario che è sempre uno dei primi acquisti degli studenti, ci sono l'astuccio e i quaderni. Ne esistono di tantissime tipologie con un solo scomparto oppure molteplici, a bustina o rigidi, con elastici, ancuni già dotati di kit base. Ovviamente molto dipende dal grado (elementari, medie) e dal tipo (artistico, tecnico ecc..) di scuola frequentata dallo studente. Per quanto riguarda i quaderni la scelta diventa più una soggettiva e di design: colori, fantasie, cartoni animati e molto altro, anche qui la scelta non manca.