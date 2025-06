Top per i progetti con le scuole

Acque "top utility" italiana per i progetti con le scuole. Il riconoscimento era stato consegnato dal presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, al presidente di Acque spa Simone Millozzi (nella foto), durante l’evento a marzo, alla Camera di Commercio di Milano. "Per il significativo impegno profuso nel raggiungere tante studentesse e tanti studenti di ogni ordine e grado, tramite programmi didattici ampi e diversificati, con il coinvolgimento sia di personale aziendale, sia di associazioni e di stakeholder locali".

Presidente, anche alla luce di questo premio, qual è stato il significato della partecipazione di Acque all’iniziativa del Campionato di Giornalismo?

"Partecipare a Cronisti in Classe è stata per noi una opportunità preziosa per stimolare le ragazze e i ragazzi a una riflessione consapevole sull’acqua e sulla sostenibilità. I giovani hanno una naturale sensibilità verso l’ambiente, e il giornalismo scolastico si è rivelato uno strumento efficace per aiutarli a dare voce alle loro idee e raccontare il valore di un bene essenziale. È stato anche un modo per renderli protagonisti attivi del cambiamento".

Come hanno affrontato il tema le scuole partecipanti?

"Con grande impegno e creatività, e con un esperimento significativo: vivere una giornata senza usare acqua. Questo esercizio ha permesso agli studenti di riflettere concretamente sull’importanza della risorsa idrica nella vita quotidiana, evidenziando difficoltà e disagi derivanti dalla sua assenza. Un’esperienza che credo abbia restituito al lettore più consapevolezza sul valore dell’acqua e su quanto sia fondamentale utilizzarla in modo responsabile. È stata anche la dimostrazione che la scuola è un luogo dove può crescere una nuova coscienza ambientale".

Quali sono i progetti per i ragazzi nei prossimi mesi? "Continueremo a investire nei nostri programmi di educazione ambientale. Con Acque Tour accompagniamo ogni anno migliaia di studentesse e studenti alla scoperta del ciclo dell’acqua, con laboratori in classe e visite agli impianti. Con Acqua Buona invece promuoviamo l’uso dell’acqua di rubinetto nelle mense scolastiche, garantendo controlli aggiuntivi e distribuendo brocche e borracce riutilizzabili. È così che vogliamo formare cittadini consapevoli, fin dai banchi di scuola".

M.F.