"Ragazzi più vicini all’informazione"

La Guidotti è un’azienda big, anche in Versilia. La storica impresa ligure ha aperto i battenti ad un importante showroom a Forte dei Marmi. Da sempre, nello spezzino e adesso anche in Versilia, importante punto di riferimento nei settori dell’arredobagno, dei pavimenti, dei rivestimenti, degli idrotermosanitari e dell’edilizia. L’impresa, nata proprio dalla famiglia (nella foto) di cui porta il nome, sostiene ‘Cronisti in classe’, il campionato di giornalismo de La Nazione, grazie alla fiducia verso la nostra testata, frutto di un rapporto di collaborazione lungo anni, e nondimeno nel progetto, capace di avvicinare i giovani all’informazione e tramite esso, a ciò che hanno intorno. Un’azienda familiare: partendo da Adriana Guidotti (con il marito Albano) assieme al fratello Angelo e la moglie Mirella (responsabile degli show room) e con i figli Marco e Lara, che rappresentano la quarta generazione. Un’impresa storica, dicevamo che, compie quest’ anno gli 80 anni di attività e assicura costante cura e attenzione alle esigenze del cliente, in un ambiente caldo e accogliente dove grazie ad uno staff preparato, formula proposte che si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Una mix vincente, che ha permesso di inaugurare nel 2018 lo showroom nel cuore di Forte dei Marmi dove propone, tra l’altro, soluzioni per il wellness con ambientazioni complete e su misura, offrendo un servizio di consulenza a 360° a personale tecnico e privati. Tra i molti progetti e realizzazioni più significative di Guidotti citiamo quello di Casamare proprio al Forte, senza dimenticare il lavoro eseguito nel cuore di New York, al 144 della prestigiosa First Street, dove su incarico di Epire, sono stati arredati 84 splendidi appartamenti.