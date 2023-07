All’avanguardia per didattica e servizi "L’ateneo avanza in tutte le classifiche"

PISA

Si rafforza l’offerta didattica dell’Università di Pisa che, forte di una lunga tradizione, propone un ricco ventaglio di corsi e opportunità ai suoi studenti.

Campus Pisa – Studiare all’Università di Pisa "significa entrare in un sistema universitario unico in Italia, uno spazio di eccellenza scientifica e culturale, aperto e internazionale, dove si intercettano le esigenze della società odierna e si progetta il futuro. La città è sede di molti i centri di ricerca di rilievo con cui l’Università collabora: le Scuole di eccellenza della Normale e della Sant’Anna – i cui allievi sono studenti dell’Ateneo – il Cnr, l’Infn , l’Ingv e l’Osservatorio gravitazionale europeo Virgo, per citarne alcuni. Pisa è una città a misura di studente, dove si gira in bicicletta o monopattino, con una ricchissima vita sociale e culturale che si concentra sui Lungarni, nelle vie e nelle piazze del centro storico. Qualità nella didattica e occupazione dei laureati – Informatica e Ingegneria biomedica e robotica, Fisica e Matematica, Scienze agrarie, Medicina e chirurgia e Medicina veterinaria, Archeologia e Italianistica sono alcuni dei corsi di studio in cui Pisa è all’avanguardia in Italia, fiori all’occhiello di un’offerta didattica di qualità, completa e fortemente interdisciplinare. Nell’offerta formativa 2023-2024 spiccano i nuovi corsi ad orientamento professionale, come quelli per geometri e per tecnici esperti di meccanica e produzione, o abilitanti per le rispettive professioni, come quelli in Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Psicologia clinica e scienze comportamentali. All’Università di Pisa la didattica è sostenuta dalle riconosciute competenze di ricerca, che permettono di dare alle ragazze e ai ragazzi una formazione di alto livello e ben spendibile sul mercato del lavoro. Secondo l’ultima analisi di AlmaLaurea, il tasso di occupazione dei laureati pisani, a cinque anni dal conseguimento del titolo, è del 90,5% e la retribuzione mensile netta è di 1.783 euro, entrambi i dati significativamente più alti della media toscana e nazionale.

L’eccellenza della ricerca e l’incrocio con il mondo dell’industria – Da sempre in prima linea nella promozione della ricerca e nodo autorevole nella rete globale delle università e degli enti di ricerca, l’Ateneo pisano può vantare ben 7 Dipartimenti di Eccellenza (su 180 in tutta Italia) ammessi al finanziamento ministeriale per il quinquennio 2023-2027: Biologia, Civiltà e forme del sapere, Filologia, Letteratura e linguistica, Fisica, Ingegneria dell’informazione, Matematica e Scienze veterinarie. Si tratta di un risultato significativo, che certifica la qualità della ricerca e della progettualità scientifica Unipi. All’Università di Pisa è appena nata “Start Attractor”, la nuova struttura all’incrocio tra ricerca e industria, che mira a fare dell’Ateneo un motore di sviluppo per il territorio locale e nazionale attraverso il sostegno all’imprenditorialità dei giovani studenti e ricercatori.

Servizi e welfare per gli studenti – Le studentesse e gli studenti sono al centro delle politiche di Ateneo, con spazi e servizi che crescono ogni anno, rendendo più comodo e agevole il loro percorso di studio. Sono 400 le aule per la didattica, distribuite in 27 edifici inseriti nel tessuto urbano della città, e 25mila i posti a sedere, per una superficie complessiva di spazi dedicati alla didattica - tra aule, laboratori, biblioteche e servizi - di circa 70mila metri quadrati. All’Università di Pisa le politiche di welfare universitario sono fra le più avanzate in Italia e comprendono una no tax area (per ISEE fino a 26mila euro) fra le più ampie a livello nazionale, l’assistenza sanitaria estesa ai fuorisede, convenzioni sui trasporti, massima attenzione per studenti con disabilità e con Disturbo specifico dell’apprendimento, servizi di ascolto e consulenza anche psicologica. L’Ateneo è molto impegnato nelle politiche inclusive e antidiscriminatorie. Di recente è stato attivato uno “Sportello interuniversitario contro la violenza di genere”, un servizio gratuito di ascolto, assistenza e informazione sui diritti.

