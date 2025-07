Dazi e borse: l’incertezza spinge le criptovalute. Cosa sta succedendo

Roma, 14 luglio 2025 – “L'attuale incertezza causata da dazi ingiustificati non può persistere all'infinito e pertanto dobbiamo prepararci a tutti gli esiti, compresa” la possibilità “se necessario, di misure proporzionate e ponderate per ripristinare l'equilibrio nelle nostre relazioni transatlantiche. Discuterò con i ministri i prossimi passi per le prossime settimane”. Così il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic all'arrivo al Consiglio Ue Commercio. Per Sefcovic, “con i dazi al 30% il commercio Ue-Usa è quasi impossibile”. Le Borse europee sono in moderato calo, ma per il momento non si registra un lunedì nero. Sui mercati pesa in ogni caso l'incertezza della trattativa tra Ue e Usa. Le mosse di Trump spingono le criptovalute, con il Bitcoin che sale del 3%, oltre i 122mila dollari.

10:33 "Contromisure per colpire Big Tech Usa" Accanto al dialogo con gli Stati Uniti sui dazi, l'Europa deve "preparare le contromisure: sia il pacchetto da 21 miliardi di euro, sia quello da 72 miliardi. E credo sia giusto che prepariamo anche un terzo pacchetto in cui miriamo in particolare alle aziende digitali". Lo ha detto il ministro austriaco Wolfgang Hattmannsdorfer al suo arrivo al Consiglio Ue Commercio, esortando l'Ue a parlare "con maggiore chiarezza". "L'obiettivo resta una soluzione negoziata", ma "le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno cambiato il terreno di gioco", ha evidenziato. 10:27 Il rally delle criptovalute Le criptovalute registrano un'impennata decisa nella giornata odierna, sospinte dall'annuncio del presidente Usa Donald Trump sui dazi commerciali sull'Ue. Le parole dell'ex presidente hanno riacceso l'incertezza sui mercati globali, ma il settore crypto ha reagito con un poderoso scatto in avanti. Bitcoin, il termometro del mercato, sale del 3,63% nelle ultime 24 ore, superando i 122.000 dollari e toccando i massimi settimanali. Bene anche Ethereum, che guadagna un solido +2,39% e si riporta sopra la soglia dei 3.030 dollari, mentre Xrp accelera con un rialzo del 4,15%, mostrando una reattività superiore alla media del mercato. Tra gli altri protagonisti del giorno, Solana mette a segno un +2,83%, mentre Dogecoin guadagna il 3,26%. In crescita anche Cardano, che sale dell'1,88%, e Bnb, che avanza dell'1,13%.