Soffio, Nova Lounge e Bacio. Le nuove sedute di Riflessi tra modernità e tradizione

Riflessi – azienda di riferimento nel settore dell’arredo di design Made in Italy – torna a farsi interprete in occasione della Milano Design Week 2025, della più autentica tradizione sartoriale italiana nel mobile, presentando le sue novità all’interno dello store milanese della centralissima Piazza Velasca. Fra gli highlights stilistici il marchio sceglie di affidare al bronzo l’interpretazione delle nuove collezioni. Con la sua versatilità il bronzo esalta ogni spazio regalando una soffusa luminosità e si presta ad accostamenti materici e cromatici ricercati, capaci di valorizzare il carattere distintivo delle novità Riflessi. Fra esse, tre nuove sedute celebrano l’incontro tra lusso e comfort, tra modernità e tradizione: Soffio, Nova Lounge e Bacio, tutte firmate CarlesiTonelli Studio.

Con una brezza leggera, curve sinuose definiscono geometrie avvolgenti e trame intrecciate che esaltano l’artigianalità e la cura dei dettagli della nuova seduta Soffio di Riflessi (nella foto in alto), disponibile anche in versione sgabello. Nel segno della più sapiente artigianalità, l’elemento distintivo è lo schienale caratterizzato da una raffinata trama intrecciata, realizzata a mano, con cordino nautico ignifugo e idrorepellente.

La versione protagonista della Milano Design Week 2025 è con base tubolare in bronzo, seduta rivestita in tessuto Amalfi 50 grigio e schienale con cordino color sabbia. Per garantire la massima personalizzazione e sartorialità, Soffio è disponibile con diverse varianti di cordino tra cui poter scegliere. Dalla reinterpretazione di una delle icone Riflessi nasce Nova Lounge, una poltrona che combina geometrie rigorose e morbide nel contempo per offrire un’esperienza di seduta ergonomica e avvolgente.

Bacio è la nuova poltrona di Riflessi ispirata alle linee morbide e sinuose di una bocca, che regala un’inedita esperienza di relax grazie alle sue forme avvolgenti. Bacio si distingue per materiali morbidi e di primissima qualità, come la pelle Nabuk, e per un’attenzione spasmodica ai dettagli, come lo schienale plissettato ottenuto con una speciale lavorazione artigianale, che esaltano il pregio della proposta.