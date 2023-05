Segnatempo-gioiello Giochi di luci e colori per momenti preziosi

di Amelia Zacco

Architetture femminili. La razionalità delle linee definisce le classiche silhouette del tempo mentre la voglia di osare aggiunge talvolta quel guizzo che porta a rompere gli schemi. Un’attitudine che piace al pubblico femminile e che la ama particolarmente quando complici sono le pietre preziose. È allora che al divertissement si aggiunge un gioco di luci e colori, motivi e geometrie, che suggeriscono l’abilità di maestri, artisti nel dare forma alla materia, la più preziosa, per trasformarla in preziosi custodi del tempo.

Orologi che indossano la tradizionale forma di cassa tonda cui siamo abituati, altri che prediligono forme più squadrate, anche pronte a scomporsi e stupire. Prendiamo un classico dei classici: Rolex, con il suo Oyster Perpetual Day-Date 36 ogni quadrante diventa una sorpresa. Ogni nuovo modello, infatti, ne presenta uno in pietra ornamentale i cui colori cangianti evocano l’atmosfera delle coste del Mediterraneo. Il modello in oro giallo presenta un quadrante in corniola, una pietra di colore arancio che si distingue per le linee dalle forme e dagli spessori variabili, a formare un delicato camaïeu. Lunetta con 52 diamanti taglio brillante incastonati (prezzo 44.250 euro. Altre info su www.rolex.com

Punta sui colori anche Chopard, sfumando di viola sereno il quadrante del suo Happy Sport con cassa da 33 mm in oro rosa etico e Lucent Steel, l’acciaio esclusivo della maison fabbricato con l’80% di materiali riciclati; la lunetta è incastonata di diamanti, mentre cinque in versione mobile, firma del marchio, danzano sul quadrante in madreperla (prezzo 21mila euro). Info su www.chopard.com

Anche Blancpain fa del colore il grande protagonista, declinandolo nel Ladybird Colors. In foto, le sfumature del verde per il modello con cassa in oro rosso da 34,9 mm incastonata di diamanti, presenti anche sul quadrante in madreperla. I numeri romani decentrati sono sottolineati da un rehaut incastonato delicatamente, che si estende sulla fase lunare. (prezzo 35.500 euro). Info su www.blancpain.com