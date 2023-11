Il sofisticato Tonda con lunetta in platino

Il platino regna ancora una volta, in una versione che unisce il metallo prezioso a una delle supreme complicazioni dell’Alta Orologeria: il Tourbillon. Dopo l’edizione di 25 pezzi presentata nel 2022, il Tonda PF Tourbillon 2023 presenta una caratteristica speciale: il quadrante in platino appare in una tonalità blu Milano che è una delle preferite da Parmigiani Fleurier. La scelta evidenzia l’apertura alle ore 7, offrendo la possibilità di ammirare la magia del Tourbillon in movimento. Nascosto sotto il quadrante, un movimento tourbillon Flying a carica automatica con microrotore in platino.