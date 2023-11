Vacheron Constantin con Zaria Forman. Emozioni della natura

L’artista ed esploratrice Zaria Forman è il nuovo volto della campagna ’One of Not Many’ di Vacheron Constantin, che dal 2018 riunisce personalità il cui stile di vita riflette i valori tanto cari alla Maison orologiera, e incarna i valori e i principi della collezione Overseas. Attraverso le sue maestose ed elaborate opere a pastello ispirate ad alcuni dei luoghi più remoti al mondo, Forman testimonia l’impatto del cambiamento dei paesaggi. Americana, da oltre 15 anni, macchina fotografica in spalla, viaggia per il mondo documentando attraverso immagini e ricordi il climate change. " Suscitare emozioni, essere testimoni della natura, dedicare attenzione ai dettagli e alla bellezza: queste sono le cose che ammiro di Vacheron Constantin. Condividiamo la stessa passione per il mondo intorno a noi e lo stesso interesse per lo scorrere del tempo. Il tempo è un elemento cruciale sia nel lavoro di Vacheron Constantin che nel mio".