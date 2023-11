Quegli ingranaggi ricchi di fascino

Due nuove versioni Tourbillon all’interno della sua collezione Classique. Le lancia per questa stagione Breguet e si tratta di due creazioni meravigliose tanto per la bellezza del loro quadrante quanto per il meccanismo orologiero che le caratterizza. Il primo modello, Notte Stellata, realizzato in oro bianco, evoca i sogni di una notte stellata. Una pioggia di diamanti sembra scorrere sul quadrante in madreperla perlata e verniciata blu notte. Per aggiungere profondità, una pioggia di stelle d’oro, sabbiate, lucide o ornate da un diamante, impreziosisce il quadrante.

A ore 12, il giro delle ore decentrato richiama il Dna del marchio, con numeri arabi e lancette Breguet in oro rodiato. Il numero di serie dell’orologio si trova a ore 4. A ore 6, il quadrante si apre come un’arena curva e lucida per rivelare il tourbillon in tutto il suo splendore. Quest’ultimo è attraversato da un imponente ponte a forma di stella cadente composto da 45 diamanti incastonati a neve. Al centro, uno spinello blu funge da perno per la gabbia del tourbillon. Il suo affascinante funzionamento può essere osservato sia sul fronte che sul retro dell’orologio. Il fondello in vetro zaffiro rivela una platina martellata con inciso a mano il nome di Breguet e il numero di referenza esclusivo del movimento. Per conferire ulteriore brillantezza, anche la lunetta e le anse sono tempestate di diamanti, mentre la corona è ornata da un diamante taglio a rosa.

’Esplosione di brillantezza’ è invece la referenza che si veste di un’esplosione di scintillii. La cassa in oro rosa rivela un quadrante con 281 diamanti. La disposizione delle pietre tra le ore 3 e le ore 9 forma delle curve eleganti mentre quelle poste all’interno del giro delle ore sono montate con la tecnica dell’incastonatura a neve. Situato a ore 12, il giro delle ore è realizzato in madreperla bianca naturale. I numeri arabi e le lancette riprendono i codici cari alla maison, ideati dal suo fondatore. Posizionato nella parte inferiore del quadrante, il Tourbillon, all’interno di un’apertura di forma ovale curva e lucida, è arricchito da una molletta curva in oro rosa composta da 14 diamanti. Per mettere in risalto l’affascinante meccanismo, i suoi componenti giocano con i contrasti grigio e rosa. Per rendere il tutto ancora più prezioso, la lunetta e le anse sono tempestate di diamanti, mentre la corona è dotata di un diamante taglio a rosa. Il fondello in vetro zaffiro di questo modello in oro rosa permette infine a chi lo indossa di ammirare la decorazione martellata e incisa a mano.

I due nuovi segnatempo Breguet ospitano all’interno di una cassa di 35 mm – impermeabile fino a 30 metri di profondità – il movimento 187 D, il cui bilanciere oscilla a una frequenza di 2,5 Hz. Questo movimento a carica manuale garantisce una riserva di carica di 50 ore. Noto per la sua solidità e la sua precisione, il calibro è dotato di una spirale Breguet in acciaio con curva terminale detta ’curva Breguet’ realizzata a mano. Entrambi i modelli sono montati su un cinturino in pelle di alligatore verniciata: l’orologio in oro bianco ne presenta uno blu notte, mentre quello in oro rosa uno rosso.