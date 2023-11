Boss, segnatempo al... Top. Per l’uomo contemporaneo

Elegante, sportivo, per un uomo contemporaneo sempre in movimento. Il cronografo ’Top’ di Boss Watches è lo specchio dei tempi con la sua cassa in acciaio Ip Gun da 44 mm (color acciaio) e il bellissimo quadrante blu. Impermeabilità a 10 Atm e bracciale in acciaio per un segnatempo per lui dal design impeccabile e ingegneria di precisione al... top appunto. Prezzo al pubblico di 379 euro.

Dedicato all’uomo moderno anche ’Impact’ di Calvin Klein Watches, riconoscibile per il quadrante e il bracciale nero e la cassa in acciaio con lunetta Ipb. Il segnatempo con movimento multifunzione ha un impermeabilità a 3 Atm ed è proposto al pubblico al prezzo di 229 euro. Ma CK Watches pensa anche al mondo femminile e lancia ’Shape’ con movimento multifunzione, cassa Ipg da 38,5 mm e quadrante sunray Ipg con logo del brand. Bracciale a maglia Milano Ip Gold e impermeabilità a 3 Atm. Prezzo: 199 euro.

Riconoscibili design e brand dei modelli per lui e lei di Tommy Hilfiger Watches. Ecco quindi ’Clark’ con movimento multifunzione, la cassa in acciaio inossidabile con lunetta blu da 46 mm e lo stupendo quadrante blu. Anche il bracciale si presenta in acciaio, mentre l’impermeabilità del segnatempo è a 5 Atm. Prezzo di 189 euro. Multifunzione anche il movimento di ’Lexi’, il modello di Tommy Hilfiger Watches per lei con cassa bicolore acciaio e Ip Gold da 40 mm. Il quadrante con pattern e logo, mentre il bracciale è bicolore in acciaio e Ip Gold. Impermeabilità a 3 Atm e prezzo al pubblico di 189 euro.