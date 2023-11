Oro rosa e diamanti. Il Tank Américaine nella sua evoluzione

Cartier presenta Tank Américaine attraverso una sottile evoluzione per questo orologio

dalle linee armoniose con una propria identità che ne ha decretato nei decenni il successo. Lanciato nell’anno 1988, da subito si contraddistingue per la cassa rettangolare arcuata, la forma compatta e i brancard arrotondati, che Cartier sceglie oggi di rendere ancora più estremi in questa nuova versione. Il segnatempo presenta una iconica cassa da 35,35x19,4 millimetri in oro rosa e diamanti, modello piccolo. Per infomazioni sul modello in questione e su tutti gli altri orologi di Cartier si può cliccare sul sito della maison www.cartier.com.