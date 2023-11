Jaeger-LeCoultre e Bartorelli. Un bis di qualità

Quando expertise, creatività, lusso e classe si incontrano, allora nasce qualcosa di veramente unico e speciale. A Bologna, nel cuore del centro storico, in Galleria Cavour 1H, Bartorelli Gioiellerie in collaborazione con Jaeger-LeCoultre aprirà a dicembre la sua nuova boutique, un secondo ’indirizzo’ monomarca che va ad affiancarsi al punto vendita già esistente dando visibilità al prestigioso marchio svizzero di alta orologeria.

Prezioso ’scrigno’ del brand italiano, dal 1882 sinonimo di alta gioielleria ed alta orologeria, l’atelier bolognese permette di immergersi universo Jaeger-LeCoultre e di conoscere l’heritage e lo stile della Maison orologiera svizzera, fondata nel 1833. Varcando la soglia della boutique, si potranno ammirare, riunite un’area espositiva, le collezioni Jaeger-LeCoultre attuali (pendola Atmos inclusa); scoprire il patrimonio della Manifattura, che, pioniere del settore per la costante innovazione e fervida creatività, vanta la realizzazione di oltre 1400 calibri; e apprezzare la complessità dei meccanismi orologieri grazie a una parete che accoglie i movimenti più emblematici della griffe elvetica.

"È un grande orgoglio per noi inaugurare questa nuova boutique nel cuore della capitale emiliana. Siamo sicuri che contribuirà a rafforzare la presenza del Brand nel territorio e portare avanti il concetto di lusso che contraddistingue tutte le creazioni della Manifattura – dichiara Carlo Bartorelli, presidente e amministratore unico di Bartorelli Gioielllerie –. Essere presenti nella distribuzione in partnership con i marchi più importanti dell’orologeria di alta gamma rappresenta per noi, oggi, una scelta strategica decisiva. La collaborazione e la stima con Jaeger-LeCoultre e il gruppo Richemont è da sempre forte e reciproca. Siamo certi che faremo un ottimo lavoro di squadra! La gestione della boutique è affidata al nostro know-how e verrà seguita direttamente dalla mia famiglia in prima linea per garantire professionalità ed eccellenza nel servizio al cliente".

Partner di brand leggendari (JaegerLe Coultre, ovviamente, ma anche Patek Philippe, Cartier, Bulgari, Breguet e Chopard, solo per citarne alcuni), Bartorelli Gioiellerie è il punto di riferimento del settore, grazie anche alla sua approfondita conoscenza del mercato che oggi: "Vive una fase di consolidamento dopo un paio d’anni (Covid e post-Covid) con un andamento in crescita a doppia cifra, un periodo di assestamento necessario poiché non è sempre possibile crescere. Il mondo dl lusso però, è molto resiliente e resiste a qualsiasi crisi sia interna che geopolitica internazionale. Quindi, direi che siamo soddisfatti", spiega Carlo Bartorelli.

Viene spontaneo chiedersi se esiste un orologio icona del momento. "Di icone – risponde il presidente di Bartorelli Gioiellerie – ce ne sono molte, ogni brand oggi ha talmente migliorato la qualità e l’estetica che ognuno ha una sua icona. Ci sono marchi che abbracciano una clientela molto ampia, altri più di nicchia, ma ognuno ha la sua. Gli appassionati fortunatamente, diversificano gli acquisti".