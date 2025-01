Kering vende The Mall di Leccio e Sanremo al fondo americano Simon

Firenze, 30 gennaio 2025 - Il dado è tratto: Kering ha venduto al 100% agli americani di Simom il The Mall Luxury Outlets e le sue due sedi, a Leccio vicino Firenze, e a Sanremo. Il fondo di investimento immobiliare statunitense specializzato nella proprietà di prestigiose destinazioni dedicate allo shopping, alla ristorazione e all'intrattenimento ha versato al Gruppo del lusso di Francois Henri Pinault circa 350 milioni di euro. Creato nel 2001, The Mall gestisce due destinazioni di outlet di lusso in Italia: una a Leccio, vicino Firenze, e l'altra a Sanremo, sulla riviera italiana.

Un asset certo non strategico per Kering questo dei due outlet e poi un’occasione buona per fare cassa visto come vanno male di recente le cose nel mondo del lusso. Simon, leader globale nella gestione di proprietà dedicate allo shopping, alla ristorazione e all'intrattenimento, è perfettamente posizionato per garantire con successo la continuità operativa di The Mall che a Leccio, in Toscana, occupa circa 700 persone. I marchi di Kering continueranno a essere presenti in queste due esclusive destinazioni dello shopping di alta gamma, con la strategia del gruppo volta a concentrare progressivamente la distribuzione outlet in un numero limitato di location esclusive.

Finora i marchi di Pinault presenti nei due mall sono Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e Alexander McQueen, mentre invece ci sono tanti altri marchi come Loro Piana, Armani, Fendi, Moncler, Versace, Valentino, Tom Ford, Zegna, Celine, Tod’s, Givenchy, Burberry, Ferragamo, Chloè e Lanvin. Nel 2023, Kering contava circa49.000 dipendenti e vendite per 19,6 miliardi di euro. Simon, il nuovo proprietario dei siti e della gestione dei mall di Leccio e Sanremo, è un fondo di investimento immobiliare (Real Estate Investment Trust) specializzato nella proprietà di prestigiose destinazioni dedicate allo shopping, alla ristorazione, all'intrattenimento e agli sviluppi a uso misto, ed è una società inclusa nell’indice S&P 100 (Simon Property Group, NYSE: SPG). Le proprietà, situate in Nord America, Europa e Asia, offrono spazi di aggregazione per milioni di persone ogni giorno e generano miliardi di euro di vendite su base annua.