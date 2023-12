I fratelli Lenti Villasco lanciano l’house brand. Femminilità raffinata

Gioiellieri da 60 anni, ma solo dal 2023 nel mercato dell’alta gioielleria con il debutto di Lenti 1963, pensata come collezione per una clientela alla ricerca di pezzi unici. L’azienda Lenti Villasco è una delle maison più in vista di Valenza. Dal cuore del distretto orafo piemontese al red carpet di Venezia dove è avvenuto il lancio con Vera e Viola Arrivabene come ambassador del marchio.

Nipoti del principe Amedeo d’Aosta e ideatrici del marchio ’ViBi Venezia’ che vende online una versione chic, comoda e allegra delle babbucce friulane, sono state scelte per l’ingresso nel mondo dell’haute joaillerie dei ceo Danilo e Giuliana Lenti, l’uno responsabile dell’acquisto delle materie prime nonché della parte commerciale e distributiva, l’altra mente creatrice. Entrambi eredi del padre e fondatore Pietro che insieme al collega Osvaldo Villasco pose le basi di un business che tuttora prospera: l’azienda, passata nel 2001 interamente nelle mani dei Lenti, fattura 16 milioni di euro e concentra nella sede di Valenza ogni lavorazione con 50 maestri orafi.

Il nuovo capitolo nella storia di un’azienda, già punto di riferimento di molti brand del lusso con il 99% della produzione destinata all’export, è il lancio del loro, simboleggiato da un castone, la struttura a corona che accoglie diamanti e pietre preziose. Sei le collezioni: Bloom, la più iconica, Colori, Legami, Diva, Senza Tempo e Serpente destinate ad altrettante tipologie femminili. Possibili anche visite organizzate nella sede di via Lanza a Valenza per scoprire lo showroom.