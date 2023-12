’Emozioni sulla pelle’ sotto l’albero di Natale

Per Natale, la novità Stroili è la speciale capsule ’Saluti e Baci’, un omaggio all’Italia e alle sue bellezze racchiuso in piccoli charms-icona, dalla torre di Pisa alla gondola di Venezia. Una collezione di pendenti made in Italy disponibile in 80 gioiellerie e su Stroili.com, per ‘Emozioni sulla pelle’ da mettere sotto l’albero. Il brand leader nel mercato italiano della gioielleria e orologeria per le feste si allea con Fondazione Airc. Un biglietto d’auguri aiuterà la ricerca sui tumori pediatrici.