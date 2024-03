Mettete in un'ampia padella o in un tegame dai bordi alti l’agnello tagliato a pezzi (per questa ricetta sarebbe meglio utilizzare le cosce di agnello o, in alternativa, le spalle che tengono molto meglio la cottura), aggiungete quindi dei rametti di rosmarino, 2 spicchi di aglio sbucciati, l’olio e il sale. Fate cuocere il tutto a fuoco medio e a tegame coperto, per circa una decina di minuti, fino a quando i pezzetti di agnello saranno ben rosolati. A questo punto della preparazione aggiungete il vino bianco e fate sfumare (togliendo il coperchio) a fuoco medio per altri 10 minuti, quindi, versate la passata di pomodoro assieme all’acqua (solo in caso la passata risultasse troppo densa) e aggiustate di sale (se vi piacciono i sapori più forti potete aggiungere un pizzico di peperoncino piccante o, in alternativa, del pepe macinato ma questo passaggio è del tutto facoltativo). Continuate la cottura del vostro agnello in umido per altri 30 minuti, sempre a fuoco basso e a tegame coperto.