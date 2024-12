Piccoli, unici e originali

Il cocktail preferito? Non solo al bar: da oggi il Gin tonic entra a far parte della sfera della cura della persona. Idea originalissima firmata Rivo Gin è il G&T Rivo soap, un sapone solido per viso, mani e corpo, che dona freschezza e vigore anche all’umore. Il progetto nasce dalla collaborazione con uno storico saponificio italiano: parliamo quindi di un prodotto artigianale e di altissima qualità, con una formula arricchita con Vitamina E, 100% vegan e cruelty-free.

Morbidezza sulla pelle

Morbido, pastoso, un prodotto confortevole e pratico da usare. Tutto questo in un piccolo grande blush che ha la firma di Latte Beauty: il Nymph Lip&Cheek Cream Blush. Questo blush ha un'alta percentuale di ingredienti di origine naturale e una texture cremosa che si sposa alla perfezione con la pelle. Modulabile, sfumabile e facilissimo da applicare (anche con le dita) è la soluzione perfetta per un colorito radioso e a lunga tenuta. In più contiene oli naturali come ricino, cocco e argan.

Accessorio o make-up?

Un’altra limited edition firmata Too Faced per stupire anche sotto l’albero. La domanda sorgerà spontanea: ma è un accessorio o un gloss? Entrambi. Bauble Gloss Ring è un anello con apertura a flip-top che rivela un magnifico gloss in una delicata shade di rosa. Basta sollevare il coperchio della gemma per rinfrescare le labbra con un gloss dalla formula cremosa e brillante. Da indossare ogni giorno.

Mini set per capelli K18

Il mini molecular repair hair mask & oil set è il piccolo grande kit K18 studiato per trattare i capelli danneggiati da decolorazioni, calore e trattamenti chimici. Grazie a una formula innovativa i capelli riprenderanno salute, con effetto crespo visibilmente ridotto. Dopo il lavaggio, senza applicare il balsamo, si distribuisce sui capelli la maschera leave-in, che agisce in soli 4 minuti. L’olio capelli rinforzante, invece, riduce le doppie punte, dona lucentezza e funge da termoprotettore. Disponibile da Sephora.

Coccole natalizie

Con il cofanetto Morbide coccole cotone de Lafarmacia, si regalano due prodotti e un abbraccio di dolcezza, entrambi indispensabili per le giornate invernali. Impossibile rinunciare al Burrocacao, per labbra sempre morbide e idratate. Combo perfetta con la Crema mani cotone, che protegge e ripristina l’elasticità della pelle regalando mani morbide e curate per tutto il giorno.