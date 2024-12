Passione profumi. Doni senza tempo

Tocco di classe Elegante, dorato come solo il Natale sa essere e perfetto per chi ama le fragranze d’eccellenza, anche per gli ambienti. Nella Gold Tin Box, con logo Teatro Fragranze Uniche in rilievo, un diffusore ambiente da 250 ml accompagnato dalla gun spray da 500 ml, disponibile in diverse declinazioni olfattive, tra cui la fragranza Joyful, che ricrea la magia e il calore delle feste con le note resinose e balsamiche degli abeti, con sentori di arancio e il calore dei legni. Una favola che avvolge la casa, ma anche living room e spa.

Per i creativi del profumo Layering, ovvero: stratificare. A partire da questa tecnica è possibile creare il proprio profumo non solo in base al proprio carattere e il proprio gusto, ma anche in base all’umore del giorno. Un regalo per nasi sopraffini pensato da D.s. & Durga è il Murder Mystery set, che contiene 6 fragranze combinabili dai nomi degni di un giallo alla Jessica Fletcher: Pat Von Chouli, Professor Rose, Prince Amber, Madam Currant, Dr. Newman Hay, I Don't Know What.

Emozioni profonde Il cofanetto natalizio Armani Acqua di Giò Profondo Parfum è un regalo infallibile. La nuova fragranza ispira freschezza e mistero, ricordando le profondità dell’oceano, ed è realizzata intorno alle note del bergamotto, dell’assoluta balsamica di cisto, evocando una reinterpretazione dell’iconica Acqua di Giò, ma in una sfaccettatura più densa, resinosa e minerale. Questo set regalo da uomo Acqua di Giò Profondo Parfum è composto da una fragranza da 100 ml e da un profumo da 15 ml. In vendita da Sephora.

Raffinato e avvolgente Un dono elegante per un uomo raffinato e deciso è l’Eau de parfum Suave firmata Brioni. Una combinazione seducente appartenente alla famiglia olfattiva speziata-ambrata-cuoiata. Frizzante grazie a mandarino vivace, pepe rosa e cardamomo, e seducente con il vetiver dall'aroma intenso e terroso, miscelato con un tocco di cuoio ricco e caldo. E infine sandalo e ambra salata, che creano un’atmosfera rilassante, di calma e appagamento.

Un pensiero romantico Afrodisiaco, romantico, vellutato. Regalarle Lovers di Fragrance du bois significa sposare il piacere del frutto della passione combinato a spezie e legni floreali. Un profumo lussuoso e lussurioso, reso ancora più ricercato nella versione dalla boccetta tempestata di strass rossi. Note di testa al frutto della passione, zenzero e prugna, cui segue un cuore di rosa, gelsomino e zafferano, per finire con note di fondo al legno di cachemire, vetiver e legno di sandalo.

Mango Skin L’energia tropicale del mango in una boccetta irresistibile: è Mango Skin di Vilhelm Parfumerie. Questo profumo è un’esplosione di Sudafrica dove dominano le note di more, mango e pepe nero in testa, con note di cuore che esplodono in un cocktail di loto nero, gelsomino e giaggiolo selvatico, per poi lasciare i sentori caldi di patchouli, vaniglia e zucchero rosa. Un regalo sublime che conduce in un viaggio soleggiato e indimenticabile.