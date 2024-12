Natale buonissimo

Tre collezioni speciali Librandi accoglie il Natale con tre confezioni che uniscono gusto, cultura e creatività: La Dispensa – Librandi & Callipo, It’s Wine O’Clock e Un libro, un vino. La prima contiene una bottiglia di vino Librandi a scelta, in abbinamento a una selezione di prodotti Callipo. It’s Wine O’Clock, invece, si trasforma in un elegante orologio da tavolo. L'ultima box nasce dalla collaborazione con Rubbettino e abbina una bottiglia a uno prestigioso testo.

Panettone, sì ma gluten free È ancora più soffice il panettone 2024 di New Food Gluten Free. Due le varianti proposte (classico e cioccolato) a cui si aggiunge una novità super gustosa, il panettone gastronomico dal sapore gourmet ma sempre gluten free e lactose free, risultato di un’attenta ricerca di ingredienti di prima qualità. Completa la proposta natalizia un'ampia selezioni di biscottini di pasta frolla ricoperti da un sottilissimo strato di pasta di zucchero.

Una nuova sfida Il celebre liquore alle erbe di Jägermeister si evolve e lo fa con una nuova sfida dal nome Manifest. Un distillato di grano che si caratterizza per le sue note di frumento, a cui viene data un'ulteriore aromatizzazione durante 15 mesi di conservazione in botte. Il risultato è un distillato intenso, complesso e ricchissimo di carattere.

Un lievitato stellato Portano una firma speciale il panettone “L’essenziale per essere felici” e “Un principio d’emozione”. Sono le creazioni dell’executive chef 2 Stelle Michelin del ristorante La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti di Serralunga d’Alba. Entrambi i lievitati si ispirano alle merende che lo chef faceva da bambino: pane, burro, cioccolato e pane, burro, marmellata. Due classici della tradizione italiana rielaborati per un Natale stellare.

Cofanetti da scartare GLEP Beverages dà la sua interpretazione a questo Natale, lanciando due box regalo in edizione limitata pronte a stupire tutti gli amanti degli spirits. KIT Elettrico contiene una bottiglia di Gin Fulmine (miglior gin d’Italia al World Gin Award per la categoria London dry) due bicchieri serigrafati e un Jigger personalizzato, mentre il KIT Vandalo l'iconico Vermuth con i suoi sentori unici.

Bolle ed emozioni Sono tante e tutte di qualità le idee regalo offerte dalla tenuta Le Manzane. Si parte dalle Christmas box da personalizzare con il Prosecco Solidale, un Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry. Ma non sono perché l'azienda permette di regalare anche un'emozione: una degustazione guidata dei vini della tenuta Le Manzane, un picnic al coperto con vista panoramica sul vigneto, un pranzo gourmet o un’esperienza in vigna a bordo del Land Rover Defender.