Mostre, spettacoli e libri imperdibili

PER VERI APPASSIONATI Palazzo Falletti di Barolo di Torino ospita, dal 6 dicembre al 9 marzo 2025, la mostra “AMAZING. 80 (e più) anni di supereroi Marvel”, che celebra, a 85 anni dalla nascita, l’importante casa editrice fondata nel 1939 da Martin Goodman. Oltre 80 tavole originali di autori come Jack Kirby, Steve Ditko, Alex Ros e tanti altri, il racconto dell’impatto avuto sul genere del fumetto supereroistico e lo stile artistico e narrativo che Marvel ha saputo creare.

LA NOSTRA CUCINA DI CASA Luca Pappagallo apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana. Le ricette di questo libro sono nate sui fornelli di casa, appuntate sui quaderni tramandati in famiglia, memoria di mani in pasta e di assaggi a metà cottura. Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dalla torta pasqualina al migliaccio napoletano, una gustosa raccolta di piatti per tutte le occasioni.

CAPODANNO IN MUSICA MAX FOREVER – Questo Forum non è un albergo” è l’evento per festeggiare l’arrivo del 2025 con uno show di Capodanno arricchito dal DEEJAY TIME, all’Unipol Forum di Milano il prossimo 31 dicembre. L’imperdibile live di Max Pezzali e delle sue canzoni senza tempo, proseguirà dopo la mezzanotte con un brindisi e uno speciale DEEJAY TIME con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

CIRILLI & FAMILY Il nuovo anno si apre con tante date per il nuovo comedy show di Gabriele Cirilli, con la supervisione artistica di Carlo Conti, che porta in scena in diversi teatri italiani uno spettacolo che metterà a nudo tic e strane (ma simpatiche) abitudini familiari. Sul palco anche gli attori de ‘La Factory’, la scuola di teatro ideata dall’artista abruzzese. Un regalo per portare il buonumore.

SCUOLA VEGETALE Carlotta Perego ci accompagna in un viaggio verso una dieta vegetale che può essere gratificante, portare a vivere in modo più sano, senza sacrificare il gusto. Oltre 100 ricette per introdurre al cambiamento con semplicità, una guida che accompagnerà passo dopo passo chi legge, con ricette illustrate in ogni singolo dettaglio. Editore Gribaudo.

IL RITORNO DEI NEGRAMARO “Free love” è il nuovo album in studio dei Negramaro, nei formati cd digipack con booklet e vinile gatefold 180gr, con busta interna personalizzata e finishing lucido. 12 tracce, otto collaborazioni: Aiello, Elisa, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo, Malika Ayane, Niccolò Fabi e Tiziano Ferro. Tra queste, alcune delle tracce che il pubblico già conosce e ama: “Diamanti” e “Luna Piena”.