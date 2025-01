Le mete imperdibili in Emilia-Romagna: ecco dove trascorrere il giorno dell'Epifania

Ultimo appuntamento delle festività natalizie, la Befana è tra le feste più attese dai più piccoli ma non solo: in tutta Italia sono innumerevoli le iniziative per festeggiarla. In Emilia-Romagna in particolare l’Epifania regala sorprese, con tanti eventi e attività da non perdere in calendario. A Piacenza, per esempio, sono diverse le iniziative per festeggiare la vecchina più amata dai bambini. Si parte domenica 5 gennaio con “La Befana arriva in Carrozza”, una divertente visita guidata per bambini che si terrà nel pomeriggio tra le carrozze conservate nei sotterranei di Palazzo Farnese e, a seguire, un laboratorio creativo a tema Befana. La mattina del 6 gennaio alle 9.00 appuntamento con la tradizionale “Motobefana” mentre alle 10.30, in Piazza Cavalli, sarà la stessa Befana a distribuire dolci e caramelle a tutti i bambini presenti. La giornata si conclude con “I doni dei Magi”: una escape room per bambini dai 6 agli 11 anni, alle 15.30, presso il Museo Kronos (su prenotazione). Legata a un'antica tradizione contadina, “A brusa la Vècia” è la festa che si svolge, ogni 5 gennaio, a San Matteo della Decima (frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna). In occasione di questa festa i ragazzini usano travestirsi da vecchini e recitare filastrocche (“zirudelle” in dialetto) per ottenere dolci ricompense; dalle 17.00 poi, quando cala il sole, è possibile ammirare i tipici Roghi delle Befane: in diversi punti del paese viene dato fuoco a dei fantocci di paglia alti una decina di metri. Si chiama “Nott de Bisò” e si svolge nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ed è il momento culmine dei festeggiamenti del nuovo anno a Faenza. Se vi trovate nella Riviera dei Pini in occasione della Befana, siete nel posto giusto: soprattutto se siete degli sportivi la mattina del 6 gennaio è dedicata a voi, con in programma la “Pedalata della Befana” e la “Camminata della Befana” in stile nordic walking. Alle 15.00 poi arriva il momento clou della festa, ovvero il tradizionale “Tuffo della Bafana”, il primo tuffo in mare dell’anno con premiazione dei tuffatori con il costume più originale. A Forlì, il giorno dell’Epifania, grande festa conclusiva delle iniziative natalizie dedicata alla Befana che, tra musiche e canti, volerà sulla luminosa Piazza Saffi regalando dolci a tutti i bambini. Lunedì 6 gennaio Cesenatico ospita invece, in Piazza Ciceruacchio, la tradizionale “Pasquella sul Porto Canale”: si tratta di tipici canti romagnoli che vengono suonati dai gruppi di Pasquaroli, intervallati dallo spettacolo degli “Sciucaren” del Gruppo Frustatori Cassani, con la straordinaria partecipazione della Befana. Il giorno della Befana chiude, infine, anche il lungo periodo di festeggiamenti natalizi che, a Grazzano Visconti (provincia di Piacenza), dura addirittura due mesi. Ultimo appuntamento il 6 gennaio alle 15.30 con l’arrivo della Befana.