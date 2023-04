La ricetta della torta pasqualina

Pulite i carciofi, tagliateli e metteteli in acqua con succo di limone. In una padella fate rosolare l’aglio, unite i carciofi e fateli saltare con le foglie di menta e maggiorana, sale e mezzo bicchiere d’acqua. Fateli stufare per 15 minuti poi, una volta teneri, scolateli e fateli raffreddare. In una ciotola mescolate la ricotta con il parmigiano, sale e pepe, fino a ottenere un composto cremoso; unite i carciofi e amalgamate. Per la pasta matta: mescolate la farina con il sale e, al centro, versate l’olio e l’acqua. Formate una palla e dividetela in 4 parti che stenderete in sfoglie sottili. Adagiate le prime due sfoglie all’interno di una tortiera e riempitele con la farcia di carciofi e ricotta e 3 uova sode. Coprite con le altre due sfoglie. Cuocete in forno già caldo a 180° per 50 minuti. Una volta pronta fatela raffreddare completamente prima servirla.