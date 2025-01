Ferrara e Comacchio, è qui la festa Falò in piazza e marcia delle Befane

La città di Ferrara si prepara ad accogliere la "vecchia" che, come è ormai consuetudine, in Piazza Municipale, tra casette, giochi, laboratori e intrattenimenti vari, distribuirà calze piene di dolciumi a tutti i bambini che arriveranno per salutarla e, alla fine, a chiusura della manifestazione, come ormai da tradizione al termine del pomeriggio, ci sarà il grande falò della Befana: un enorme fantoccio raffigurante la “vecchietta che vien di notte” verrà bruciato, un modo per esorcizzare la sfortuna, spazzando via i brutti pensieri e archiviando così l’anno che si è appena concluso. Spostandoci in provincia di Ferrara e precisamente in quel di Comacchio (a poco più di mezz'ora dalla cittadina estense) il 5 e il 6 gennaio le strade del centro storico si preparano a un’atmosfera di festa. Si comincia il 5 gennaio con "La Tamplà": la tradizionale e attesissima marcia delle Befane che attraversa il cuore di Comacchio, con figuranti in costume e, naturalmente, la Befana che per l'occasione intona il motto dialettale “A Van la Vecie”. La giornata riserva ancora sorprese grazie alla Befana dei Pompieri che si lancerà con uno spettacolare volo dalla Torre dell'Orologio, regalando a tutti un momento a dir poco emozionante. Il 6 gennaio la festa prosegue con una giornata intera in cui i bambini saranno assoluti protagonisti: verranno distribuiti dolci e caramelle in ogni angolo del centro. Al calar della sera (verso le 18.00) la Befana, tra balli e canti, saluterà tutti i piccoli visitatori dal monumentale ponte dei Trepponti, accompagnata da uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio che illuminerà il cielo sopra Comacchio.