La sicurezza non è un costo, ma un investimento sul futuro

Nel panorama della sicurezza sul lavoro, le società di infortunistica entrano tradizionalmente in gioco quando il danno è ormai avvenuto, guidando il lavoratore nel difficile percorso del risarcimento. L'Infortunistica Tossani ha però scelto di andare oltre questo approccio reattivo, impegnandosi nella prevenzione degli infortuni con consulenze mirate e programmi di sensibilizzazione. Di questo cambio di paradigma ci parla il Dr. Alessandro Privitera, responsabile commerciale per l'Emilia Romagna. «Il quadro normativo italiano è molto chiaro il Testo Unico sulla sicurezza del 2008 non lascia spazio a interpretazioni: la protezione dei lavoratori deve essere la priorità di ogni azienda. Eppure i numeri degli incidenti sul lavoro restano preoccupanti». Ma cosa succede quando si verifica un infortunio? «Entra in gioco la responsabilità civile del datore di lavoro. Non si tratta solo di rispondere economicamente dei danni provocati. Il risarcimento deve coprire sia gli aspetti patrimoniali - pensiamo alle spese mediche e alla perdita di reddito - sia quelli non patrimoniali, come il trauma psicologico che spesso viene sottovalutato». L'esperienza sul campo dell'Infortunistica Tossani è significativa. «Il nostro ruolo - precisa - è accompagnare il lavoratore in tutto il percorso: dalla raccolta delle prove fino alla quantificazione del danno. Ma il nostro vero obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione. Il miglior risarcimento è quello che non deve essere mai richiesto». Quali sono le sfide future? «Vediamo ancora troppe aziende che considerano la sicurezza un costo anziché un investimento. La nostra missione è far comprendere che investire in prevenzione significa proteggere non solo i lavoratori, ma anche il futuro dell'azienda stessa. Un infortunio ha sempre un costo umano ed economico devastante». Chiudiamo l'intervista con un messaggio forte: «La sicurezza è una responsabilità condivisa. Noi dell'Infortunistica Tossani siamo in prima linea per tutelare i diritti dei lavoratori, ma il vero cambiamento deve partire dalla consapevolezza di tutti gli attori coinvolti. Solo così potremo costruire un ambiente di lavoro veramente sicuro».