Frenata automatica d'emergenza: come funziona questa tecnologia

La frenata automatica d’emergenza (AEB) è uno dei sistemi di sicurezza più avanzati nelle auto moderne, progettato per evitare incidenti e ridurre le conseguenze in caso di pericolo. Questa tecnologia utilizza un sensore posizionato generalmente dietro il paraurti anteriore per monitorare continuamente la strada e rilevare ostacoli, che siano fermi o in movimento. Quando un potenziale pericolo viene identificato, il sistema attiva automaticamente i freni per fermare o rallentare il veicolo, agendo con rapidità per compensare i limiti dei tempi di reazione umana. Dal 2022, l’AEB è diventato obbligatorio su molte vetture di nuova produzione. Si integra con altri sistemi come il mantenimento della corsia e il rilevamento della stanchezza, creando una rete di protezione che contribuisce a ridurre il rischio di incidenti su strada. Il conducente ha comunque la possibilità di disattivare temporaneamente la frenata automatica, ad esempio in situazioni in cui una manovra evasiva, come premere l'acceleratore o sterzare rapidamente, sia necessaria per evitare un ostacolo. L'AEB si distingue dall'avviso di collisione, che segnala semplicemente il rischio imminente senza intervenire sui freni. I due sistemi, però, operano spesso insieme: l’avviso allerta il conducente, lasciando spazio a una reazione manuale, mentre la frenata d’emergenza interviene automaticamente se il pericolo persiste.