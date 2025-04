Ilaria Sula è morta, trovato il corpo in valigia

Roma, 2 aprile 2025 - E’ stato ritrovato questa mattina all’alba il corpo di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a Roma, dove era arrivata per motivi di studio. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un'area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. La procura di Tivoli indaga per omicidio.

Ilaria, originaria di Terni, il 25 marzo scorso è uscita dalla casa in affitto che condivideva con altri ragazzi ma non è mai rientrata. La sera di martedì scorso ci sarebbe stato uno scambio di messaggi su Whatsapp con i coinquilini che, non vedendola rientrare, le hanno scritto. Poi più niente. Il suo cellulare è rimasto sempre staccato.

A quel punto i genitori avevano sporto denuncia al commissariato di polizia di San Lorenzo che ha avviato le indagini portate avanti con il commissariato Sant'Ippolito.

La ragazza era iscritta alla facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza e si sarebbe lasciata con il fidanzato prima di allontanarsi.