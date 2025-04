Chi è Mark Samson, l’ex di Ilaria Sula: gli studi in architettura, il lavoro in un fast-food

Roma, 2 aprile 2025 – "L’ho incontrato lunedì scorso, era sorridente, mi ha salutato, non ho notato nulla di particolare”. Il giorno dopo la notizia di un femminicidio i commenti di chi conosceva il presunto killer si assomigliano: nessuno se lo sarebbe aspettato. Se fosse stato così, del resto, se qualcuno – vittima in primis – avesse percepito il rischio, forse non saremmo qui a parlarne. “Sono rimasto colpito, è una cosa bruttissima e triste – dice il dentista che lavora in una palazzina di via Homs a Roma, accanto all’appartamento dove abita Mark Samson, il ragazzo accusato di aver ucciso la 22enne ternana Ilaria Sula –. E' un ragazzo gentile, educato che viveva qui con i genitori mai una parola fuori posto. Non avrei mai immaginato una cosa del genere”. L’uomo parla dei Samson: “Una famiglia seria, lavoratrice, con i piedi per terra”.

Ventitré anni, di origini filippine, Mark Antony Samson era un ragazzo come tanti altri. Studiava architettura all’Università La Sapienza, la stessa frequentata da Ilaria; per pagarsi gli studi lavorava in un Mc Donald’s. Non si conoscono i pensieri di Mark. Cosa l’abbia spinto a un gesto così atroce, confessato solo 8 giorni dopo la scomparsa di Ilaria, quando gli investigatori lo avevano ormai braccato. Ha ucciso la ragazza, richiudendola in una valigia che poi ha gettato in un dirupo nella zona boschiva del comune di Poli. E’ ancora presto per avere un quadro chiaro del movente. Si sa però la relazione sentimentale con Ilaria si era interrotta da poco. E il sopetto è che si torni sempre lì, a una separazione non accettata.

“Quando l’ho visto era sorridente”, racconta il dentista. Come se nulla fosse. I genitori sapevano? Questa mattina, nel corso di un sopralluogo in via Homs, la polizia di Stato ha prelevato il padre di Mark, probabilmente per interrogarlo. “E’ un lavoratore” dicono nel quartiere. Fa le pulizie in una palestra. Dal suo racconto potranno uscire ulteriori dettagli. Mancano tanti altri pezzi del puzzle per ricostruire quest’ultimo femminicidio. Dove e quando è stata uccisa Ilaria? L’appartamento dei Samson, al quartiere Africano, è stato posto sotto sequestro. L’ipotesi è che la studentessa sia transitata di qui prima di morire. Forse è stato l’ultimo posto in cui ha messo piede da viva.