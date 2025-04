Nanni Moretti colpito da infarto, il regista ricoverato all’ospedale San Camillo

Roma, 2 aprile 2025 – Ore di ansia per Nanni Moretti. Il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico romano, 71 anni, si è sentito male oggi pomeriggio. Trasferito in ospedale al San Camillo di Roma, è stato ricoverato per un infarto. A quanto si apprende, Moretti è stato portato in ospedale nel tardo pomeriggio, e subito trattato d'urgenza per stabilizzarlo. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Il primo bollettino medico ufficiale sulle sue condizioni di salute è atteso per domani.

Le sue condizioni, secondo quanto emerge, sono al momento stabili.

Non è la prima volta per Moretti. Il regista era già stato colpito da un altro infarto l’1 ottobre dello scorso anno, a Napoli, alla vigilia della presentazione del suo film "Vittoria”. Anche in quell’occasione era stato ricoverato in ospedale per qualche giorno prima di essere dimesso. Ed era stato lui stesso a raccontare l’accaduto con un video girato dall’ospedale e destinato a quanti lo attendevano al cinema di Napoli, per la presentazione del film ‘Vittoria’, che aveva co-prodotto. “Mi dispiace non poter essere lì con voi – aveva detto nel video –. Ma sto bene, starò meglio. Tornerò presto”.