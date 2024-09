Casalgrande Padana La pelle degli edifici

"Insieme ai nostri designer progettiamo la ‘pelle’ dell’architettura che diventa parte integrante della definizione generale di un edificio, questo grazie alla versatilità del materiale ceramico che consente infinità di scelte cromatiche, di formati, spessori e superfici".

Casalgrande Padana presenta Terrae e Concept, le ultime collezioni, il frutto della "continua ricerca di Casalgrande Padana sulle potenzialità della ceramica come protagonista del progetto architettonico".

All’azienda di Casalgrande, a proposito delle due collezioni, intendono sottolineare "il valore non solo estetico del materiale, ma piuttosto quello tecnico-prestazionale dal punto di vista della durata nel tempo, del valore della tenuta cromatica e della sua resistenza, della poca manutenzione e della igienicità". Tutte le lastre dell’azienda sono costituite esclusivamente da materie prime naturali e sono ottenute con un processo produttivo a ciclo chiuso dove sofisticate apparecchiature antinquinamento consentono il riciclo e il recupero completo di tutte le componenti, "nella logica dell’economia circolare assunta come valore-guida, con emissioni e dispersioni sostanzialmente nulle". Un aspetto fondamentale in ottica sostenibilità, oggi fattore chiave nelle scelte dei consumatori. Nel dettaglio, le collezioni Terrae e Concept "sono inattaccabili da acidi, solventi e oli, cementi e sostanze chimiche". Anche sul fronte della resistenza, su spessori adeguati, consistenti carichi statici e dinamici, vibrazioni e urti, non portano a rotture o a cedimenti di alcun tipo delle singole lastre, così come risultano assenti le alterazioni dovute a umidità e gelo, fuoco e forti escursioni termiche".

Terrae ha una tavola cromatica di 6 colori ed è proposta nei formati 20x20cm, 30x60 centimetri, 60x120 centimetri in spessore 9 millimetri, nei formati 120x120 centimetri e 120x 278 centimetri in spessore 6 millimetri. "È inoltre disponibile nello spessore 2 centimetri, che la rende idonea per camminamenti esterni con posa su erba , ghiaia, massetto o sabbia e per pavimenti sopraelevati". Concept invece è proposta in 7 colori in formato esagonale e in 120x120 centimetri, 60x120 centimetri, 60x60 centimetri, 30x60 centimetri, 20x20 centimetri, 15x15 centimetri, con spessore 9 millimetri. "Alcuni colori possono essere disponibili anche in spessore 2 cm per le applicazioni in outdoor".

Come per le altre collezioni di gres porcellanato di Casalgrande Padana anche a Terrae e Concept possono essere fornite con il trattamento protettivo Bios Antibacterial® in grado di eliminare al 99% i quattro principali ceppi batterici. "Nel caso di impiego come rivestimento esterno di facciata - specificano da Casalgrande Padana – il trattamento delle lastre con Bios Self-Cleaning®, in presenza di luce solare, attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri, ma soprattutto gli inquinanti presenti nell’aria e di decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle lastre in modo che possa essere rimosso dallo scorrere dell’acqua piovana, grazie alla superidrofilia della superficie ceramica".