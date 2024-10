Aumentano i controlli e le sanzioni

Uno dei modi più efficaci per aumentare la sicurezza è incrementare i controlli e inasprire le sanzioni. Un iter applicabile in tutte i settori inclusa la filiera alimentare. Nelle scorse settimane il Ministero della Salute ha pubblicato il report dei controlli fatti durante il 2022. E sono stati effettuati 142.662 controlli sugli operatori, attraverso ispezioni e audit, presso gli stabilimenti riconosciuti (107.473 nel 2021) e 284.375 presso gli stabilimenti registrati (235.861). Sono state registrate non conformità in 6.685 stabilimenti riconosciuti con 8.216 azioni amministrative e 68 giudiziarie e in 32.492 stabilimenti/operatori registrati con 45.265 azioni amministrative e 430 giudiziarie. I controlli analitici su alimenti e bevande, sono stati 46.974 con lo 0,33% di irregolarità; per la contaminazione microbiologica degli alimenti, risultano prelevati 33.036 campioni per 66.504 determinazioni analitiche, di cui il 3% non conformi. E poi ancora per i prodotti Dop, Igp e le Specialità tradizionali, sono stati controllati 189.587 operatori di cui 50.017 riscontrati non conformi, mentre per le importazioni da Paesi Terzi, sono state introdotte 40.932 partite di animali, prodotti di origine animale e mangimi (-2,2% rispetto al 2021) e 187.807 di origine vegetale (-24,3%); sono state respinte 150 partite di merci pari allo 0,4% circa.