Logistica e innovazione . Esperti a confronto con QN

Riflettori puntati su uno dei distretti più importanti dell’Emilia-Romagna. Ad accenderli – oggi alle 17 alla Fondazione Fashion Research Italy – sarà Quotidiano Nazionale nell’ambito del secondo incontro dell’anno di QN Distretti dal titolo ’Innovazione e sostenibilità nel trasporto, packaging e logistica: prospettive e soluzioni per un futuro resiliente’.

Dopo il saluto del padrone di casa Pietro Cervellati, Brand ambassador della Fondazione Fashion Research Italy, spazio al primo panel ’Un’integrazione strategica per la mobilità sostenibile – Visioni politiche a confronto’ che vedrà confrontarsi Andrea Corsini assessore regionale a Mobilità, Infrastrutture, Turismo e Commercio e Cesare Alemanni, scrittore e giornalista e autore del libro ‘La signora delle merci. Dalle caravelle ad Amazon. Come la logistica governa il mondo’ (edito da Luiss University Press). Modera Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino.

Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, porterà invece il suo contributo con un interverto nel quale metterà in evidenza i passi avanti del Governo da lui rappresentato in tema di logistica, intermodalità e trasporti nell’ottica di rendere più efficiente il comparto per lo sviluppo del sistema Paese, garantendo un’attenzione particolare sul tema cruciale della sostenibilità.

A seguire, prenderà la parola anche Alberto Vacchi, presidente e Ad di IMA. Poi, al via la seconda parte dell’incontro, ovvero la tavola rotonda intitolata ’Esplorare le sinergie tra trasporto, packaging e logistica per promuovere pratiche sostenibili’. Protagonisti del confronto – moderato dal condirettore di QN Piero Fachin – Cecilia Bavera, responsabile Emilia Est-Romagna Bper Banca, Stefano Cattorini, direttore generale BI-REX Competence Center, Marco Marcatili, presidente CAAB, Enrico Postacchini, numero uno dell’aeroporto Marconi.

Per partecipare all’evento in presenza basta cliccare il link https://quotidiano.net/distretti/logistica e compilare il form

di prenotazione