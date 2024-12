La Carta che pianta alberi. A dimora oltre 150.000 piante

Cartiere Carrara si impegna pr il futuro. Lo fa producendo e trasformando carta Tissue di alta qualità per il mercato professionale e per quello consumer attraverso la sua mission, “Caring for what’s next”, che mira a creare un impatto positivo su persone e ambiente, con un’attenzione sempre rivolta al futuro.

Lo vediamo infatti nel “Bilancio di Sostenibilità” del 2023, dove Cartiere Carrara ha sottolineato il proprio impegno in ambito ambientale, sociale ed economico. Tra i risultati raggiunti dall’azienda, notiamo la riduzione delle emissioni, del consumo idrico e un progetto di forestazione, che prevede di mettere a dimora oltre 150.000 alberi nel territorio di Lucca, entro il 2030. Cartiere Carrara è altresì impegnata nella formazione dei giovani, collaborando con l’Università di Pisa, la Fondazione ITS Prime e le scuole locali. Per il futuro, l’azienda continuerà a investire in innovazione e sostenibilità, certa che questa sia la strada opportuna per garantire crescita e benessere, rispettando l’ambiente e tutte le comunità in cui opera.

Una presenza sul territorio che garantisce sviluppo e innovazione con un occhio sempre attento nei confronti dell’ambiente.