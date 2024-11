Il nostro giornale al fianco delle filiere del Made in Italy

QN di nuovo in campo per dare valore alle filiere che trainano il Made in Italy. Come nel caso dell’appuntamento di oggi a ’Foody’. "Il Mercato Alimentare di Milano rappresenta un simbolo di eccellenza e innovazione per l’intero comparto agroalimentare italiano – afferma Armando Stella, vicedirettore de Il Giorno (foto in basso a destra) –. Con questo convegno vogliamo dare voce ai protagonisti della filiera, mettendo in luce le sfide e le opportunità di un settore strategico per l’economia del Paese. Milano si conferma ancora una volta capitale dell’innovazione, anche nel mondo del cibo e della sostenibilità".

"Il Mercato Alimentare di Milano – gli fa eco Sandro Neri, responsabile di QN Economia (foto in basso a sinistra) – non è solo un punto di riferimento per la distribuzione, ma anche un laboratorio di idee e soluzioni per il futuro del settore agroalimentare. Questo evento offre un’occasione unica per discutere di innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze territoriali, temi centrali per il rilancio e la competitività del sistema economico italiano".