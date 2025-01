Scopri come gli oli essenziali possono migliorare il benessere fisico e mentale in inverno

Ci sono diversi modi per utilizzare in inverno gli oli essenziali: per rafforzare la cura della pelle, dare sollievo alle vie respiratorie e favorire il benessere fisico e mentale. Come sottolineano anche gli esperti di ‘Medical News Today’, chi fa uso di queste sostanze naturali “deve seguire le linee guida di sicurezza e interromperne l'uso se compaiono effetti collaterali, anche se lievi”. Ci vuole, quindi, cautela. Se si hanno sintomi persistenti o preoccupanti, rispetto a un malessere invernale o a un altro tipo di problema, occorre consultare il proprio medico curante.

Oli essenziali per la tosse

“Gli oli essenziali non possono trattare le cause della tosse, ma possono alleviare i sintomi calmando il bruciore in gola o in petto”, avvisano i professionisti della testata britannica. Inalare gocce di olio essenziale di eucalipto può dilatare le vie respiratorie e aiutare la respirazione, con potenziale attività antimicrobica contro alcuni tipi di virus dell'influenza. L'olio essenziale di menta piperita contiene mentolo, presente in molti rimedi da banco per la tosse e il raffreddore. “Il mentolo produce una sensazione di freschezza sulla pelle e, quando inalato, può avere lo stesso effetto sulle vie nasali e sulla gola. Tuttavia, ci sono poche prove che dimostrino che funzioni come decongestionante”.

Oli essenziali per la pelle secca

La pelle secca può dipendere da fattori genetici e ormonali, ma anche dal freddo e dal clima invernale. Spiegano gli esperti di ‘Healthline’: “L’olio di lavanda è un antinfiammatorio naturale che riduce il rossore e un idratante che può riparare le cellule dell’epidermide senza ungere. L’olio di camomilla contiene azulene, noto per aumentare l’idratazione e ridurre l’infiammazione”. Attenzione se si soffre di allergie alle graminacee: “In questo caso la camomilla potrebbe essere un fattore scatenante”. Per le sue proprietà antinfiammatorie, antisettiche e lenitive, anche l’olio essenziale di sandalo potrebbe essere un buon rimedio naturale.

Come usare gli oli essenziali

Gli oli essenziali non vanno mai ingeriti. Solitamente vengono inalati tramite un diffusore apposito o applicati direttamente sul corpo sotto forma di poche gocce. Se applicati a livello topico, devono essere diluiti con un olio vegetale neutro, come quello di mandorla o d’oliva. È importante effettuare un test di sensibilità per evitare reazioni allergiche, prestando attenzione al contorno occhi, una zona delicata e facilmente irritabile. Se si vogliono trattare parti del corpo come la schiena, può essere utile aggiungere una decina di gocce (non di più) del proprio olio preferito in vasca durante il bagno.