Bevande calde e salute: ecco perché tisane e brodo proteggono dalle malattie invernali

Avete presente l’espressione “scoprire l’acqua calda”? È quella che si usa spesso con ironia per indicare un’ovvietà presentata come una scoperta. Tuttavia, durante i mesi invernali, l’acqua calda è davvero una preziosa alleata. Tisane e brodi offrono un momento di pausa e conforto, fondamentale per affrontare il freddo e il minor numero di ore di luce con più serenità. Ma non solo. Migliorano anche la risposta immunitaria e sono utili contro l’influenza e le malattie invernali.

Effetti benefici delle bevande calde

Bere una tisana, un infuso o un decotto caldo, infatti, aiuta a dilatare i vasi sanguigni, migliorando la circolazione. Questo effetto favorisce il rilassamento, facilita la fluidificazione delle secrezioni nasali e allevia le infiammazioni delle vie aeree.

“Simili benefici per la salute sono associati a specifici antiossidanti noti come polifenoli” hanno spiegato gli esperti della Harvard Medical School. “Esistono prove sempre più numerose che i polifenoli possano aiutare a prevenire una vasta gamma di malattie croniche” ha detto Daniele Del Rio, professore di nutrizione umana presso l'Università di Parma in Italia, ai microfoni della BBC. Ciò include un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative, come l'Alzheimer. Esistono anche ricerche che dimostrano che i polifenoli riducono l'infiammazione nel corpo, un fattore di rischio per le malattie cardiache.

Proprietà e usi delle tisane

Le tisane possono contenere una combinazione di erbe come lavanda, malva, camomilla, ibisco, tè verde, menta piperita, ma anche spezie, semi, frutti, fiori, cortecce e radici. Il termine deriva dal greco e, ancora oggi, indica sia l’infuso (ottenuto macerando erbe o spezie essiccate in acqua bollente) sia il decotto (preparato immergendo parti della pianta, come le scorze di agrumi, in acqua fredda portata poi a ebollizione).

“Le tisane sono state utilizzate per secoli nella medicina tradizionale per trattare una varietà di disturbi”, afferma sul suo sito la dottoressa BreAnna Guann, che, in quanto medico naturopata, ha un approccio olistico che comprende l’utilizzo di queste bevande, “ricche di antiossidanti, vitamine e minerali, offrendo un modo naturale per migliorare la salute della pelle dall'interno verso l'esterno”. A seconda delle erbe e delle piante utilizzate, altri benefici possono comprendere un effetto calmante e detox, come nel caso di camomilla, lavanda e ibisco, o, ancora, pensando al tè verde, un rafforzamento delle difese immunitarie.

Vantaggi del brodo di ossa e vegetale

Il brodo di ossa è una forma speciale di brodo ottenuta facendo sobbollire ossa di manzo, agnello, pollo, tacchino o maiale in acqua per 12-24 ore. Il liquido risultante è ricco di collagene e proteine, oltre che di micronutrienti. Il collagene fornisce struttura, supporto e forza a pelle, muscoli, ossa e tessuti connettivi, mentre le proteine sono cruciali per costruire e riparare muscoli, pelle e altri tessuti, oltre a favorire il funzionamento del sistema immunitario, la regolazione della pressione sanguigna, la salute delle ossa, il senso di sazietà e la gestione del peso.

“Questo alimento, inoltre, contiene amminoacidi (i mattoni delle proteine), oltre a potassio, calcio, magnesio, fosforo, ferro, selenio, vitamina A e alcune vitamine del gruppo B”, come ha spiegato al ‘National Geographic’ Julia Zumpano, dietista presso il Center for Human Nutrition della Cleveland Clinic. Anche un semplice brodo vegetale, inoltre, potrebbe offrire benefici analoghi. La versione classica è costituita da acqua, sedano, carota e cipolla, a cui si aggiungono gli ortaggi che si preferiscono. Come alternativa invernale, si può provare anche un mix di zucca, carote, cipolla, zenzero fresco, un pizzico di curcuma e, se si gradisce, anche un po’ di cannella: dolce e speziato, è perfetto per scaldarsi. La zucca dà una consistenza vellutata, lo zenzero e la curcuma apportano componenti antinfiammatorie.