Tofu, il cibo della longevità: perché i giapponesi lo mangiano anche a colazione

Il tofu è un alimento principe della cucina asiatica. Considerato “cibo della longevità”, grazie alle sue notevoli proprietà nutrizionali e alla sua versatilità, questo cibo è parte integrante della dieta della popolazione nipponica, una di quelle con l’età media più alta al mondo. Contiene molte proteine e poche calorie: non fa ingrassare, contrasta l’obesità e fa bene alla salute.

Il tofu, un derivato della soia, viene ottenuto attraverso la coagulazione delle proteine del latte del legume, in un processo simile a quello del formaggio. Grazie alle sue proteine di alta qualità (1 etto ne fornisce 8-10 grammi), è considerata un’alternativa ideale alla carne. Questo alimento, inoltre, contiene anche quantità preziose di Omega-3 e ferro e ha poche calorie (70-100 per 100 grammi). Pur essendo lavorato, subisce una trasformazione industriale minima, che mantiene inalterate le sue qualità benefiche.

Tofu a colazione

I giapponesi sono abituati a consumare il tofu fin dal risveglio, dato che è un alimento dal sapore neutro che può essere usato per ricette sia salate che dolci. Per una colazione leggera, questo prodotto può essere sbriciolato e mescolato con verdure fresche, alghe e semi di sesamo, condito con una vinaigrette a base di salsa di soia, aceto di riso e olio di sesamo. Per chi, invece, preferisce il dolce a colazione, un’opzione consigliata potrebbe essere il tofu con kinako (farina di soia tostata) e zucchero. C’è poi il budino di tofu, fatto con la varietà seta, la più morbida e vellutata, zucchero o sciroppo di agave o acero, latte di cocco o agar agar e cannella, vaniglia, altri aromi o purea di frutta come fragole, banane, mango. Un tipico dessert delle Filippine è poi il taho, a base di strati di tofu con perle di tapioca e sciroppo di zucchero di canna.

Benefici

Integrare il tofu al posto della carne, nella propria alimentazione, può migliorare la salute cardiovascolare, ridurre il rischio di malattie croniche e favorire una maggiore longevità. Il tofu, inoltre, contribuisce a ridurre il colesterolo LDL, diminuendo il rischio di malattie cardiovascolari. Grazie all’alto contenuto di proteine e fibre, favorisce il senso di sazietà, aiutando a gestire meglio il peso. L’apporto di calcio che esso fornisce è essenziale per prevenire l’osteoporosi, specialmente per chi evita i latticini. Dal punto di vista ambientale, la produzione di questo cibo è più sostenibile rispetto alla carne, dal momento che sono richieste meno risorse naturali e, per contro, sono prodotte minori emissioni di gas serra.

Avvertenze

Gli esperti consigliano di consumare il tofu 2-3 volte a settimana, in porzioni di circa 100-150 grammi. Nonostante i numerosi benefici, è importante prestare attenzione in alcuni casi come allergie alla soia e problemi alla tiroide (la soia contiene i goitrogeni, composti anti-nutrienti che possono interferire con il funzionamento della tiroide e del metabolismo).