L'arte-terapia visiva: una nuova frontiera per migliorare il benessere psicologico

Dipingere, disegnare, scolpire una statuetta o colorare un mandala, i complessi cerchi simbolici della tradizione indiana: sono attività che potrebbero essere prescritte da un medico a determinati pazienti, ovviamente come strumento complementare ai farmaci, e non in loro sostituzione. Lo evidenzia una nuova ricerca pubblicata di recente su 'JAMA Network Open', secondo cui l'arte-terapia visiva, ovvero l'atto di creare attraverso colori e forme, possa migliorare il benessere psicologico e talvolta anche fisico dei pazienti.

Benefici dell'arte-terapia

I risultati provengono da una metanalisi condotta su 50 studi precedenti e quasi 3.000 pazienti di età compresa tra i 4 e i 96 anni. Questa analisi, che ha esaminato più di 200 parametri tra cui ansia, depressione, autostima e capacità di adattamento sociale, conferma benefici significativi nel 18% dei casi. Sul campione preso in esame l'arte-terapia si è dimostrata efficace nel ridurre i sintomi psichiatrici, migliorare il benessere psicologico e la funzionalità cognitiva, favorendo le interazioni sociali e persino alleviare sintomi fisici come il dolore o le crisi d'asma.

Migliorare la gestione del dolore

“Creare arte aiuta a gestire ansia e stress legati alla sofferenza, spostando l'attenzione dallo stimolo doloroso” ha spiegato Kelsey Skerpan, arte-terapista dell'Università di Harvard. Skerpan, inoltre, ha sottolineato che il processo creativo, guidato da un professionista, insegna, inoltre, utili tecniche di rilassamento e metodi per avere un controllo emotivo più efficace. Molti esperti, dunque, concordano sull'importanza di inserire l'arte-terapia in percorsi strutturati.

Esprimersi con libertà

Non è necessario essere artisti: ciò che conta è esprimere sé stessi liberamente. La libertà creativa aiuta a mitigare ansia e depressione, aumentando il senso di controllo sulla propria vita e la capacità di gestione del dolore. Come sottolinea l'American Art Therapy Association, l'arte-terapia coinvolge mente, corpo e spirito, offrendo molteplici possibilità di espressione, anche oltre le parole. “È gradualmente diventata una forma ben nota di supporto spirituale e terapia complementare”, secondo quanto emerge dagli studi di Faller e Schmidt (2004) e Nainis et al. (2006).

Altre forme di arte-terapia

Accanto alla pittura e al disegno, ci sono altre forme di arte-terapia che hanno dimostrato la loro efficacia. La musicoterapia, per esempio, aiuta a ridurre ansia, stress e depressione in situazioni come l'autismo o il cancro, sia attraverso la creazione musicale che mediante attività guidate. La danza-terapia utilizza il movimento armonico per connettere mente e corpo e favorire l'espressione emotiva. La teatro-terapia, tramite improvvisazione o recitazione, consente di elaborare emozioni, affrontare momenti difficili e migliorare i legami con gli altri. La scrittura creativa, invece, è ideale per chi preferisce la riflessione individuale, incoraggia l'elaborazione delle emozioni in racconti o poesie.