Natale 2024, il benessere sotto l’albero. “C’è anche chi regala visite dal dentista”

Benessere sotto l’albero: è l’ultimo trend del Natale 2024. Dalle sedute di agopuntura e i massaggi ayurvedici ai pacchetti di yoga e pilates, quest’anno va di moda regalare trattamenti per abbassare lo stress e sentirsi in forma. Ma non solo. Anche la bellezza è di scena con filler, ritocchi e medicina estetica. E, tra i trend dell’anno, persino visite dal dentista.

“È un fenomeno che, anno dopo anno, osservo sempre di più: in questo periodo diversi pazienti mi chiedono dei coupon da regalare. Soprattutto per la medicina estetica e anti-aging", spiega Osvaldo Sponzilli, medico e direttore dell'ambulatorio di medicina integrata dell'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.

A volte la voglia di sentirsi meglio con il proprio corpo spinge le persone a ricorrere non solo ai ritocchi estetici, ma anche alla chirurgia plastica. A patto che ci si affidi a mani esperte per essere sicura. “Come regalo, i ritocchi stanno diventando una consuetudine, persino un po' estremizzata, non solo a Natale. E anche per i giovanissimi. Non è raro come regalo di maturità, in questi ultimi anni. Ma in generale parliamo di doni meno impegnativi. Di anno in anno stanno aumentando le persone che vogliono regalare a parenti o amici cose utili dal punto di vista della salute: una seduta, un trattamento, una visita", aggiunge Sponsilli.

E tra le strenne c'è anche la visita dal dentista. “Una buona idea, perché la salute orale è importante per il benessere generale di ognuno di noi. Con questo tipo di dono si possono aiutare le persone care a prendersi più cura di sé e a fare prevenzione", secondo Raoul D'Alessio, docente di Ortognatodonzia.

"I controlli, inoltre, sono particolarmente importanti in età precoce. La scienza ci dice che già dai due anni, e successivamente nella crescita puberale e adolescenziale, intercettare malocclusioni o anomalie e riequilibrarle permette uno sviluppo armonico delle funzioni neuromuscolari e psicofisiche del bambino", conclude lo specialista.

Aumenta i livelli di dopamina e serotonina, riducendo lo stress e migliorando l'umore e contribuendo a far diminuire i sintomi di ansia e depressione. Abbassa i livelli di pressione sanguigna e è un'attività aerobica a tutti gli effetti, che aumenta la frequenza cardiaca e attiva i muscoli addominali come in un esercizio di crunch. È lo 'Yoga della risata', lapratica di benessere che continua a spopolare.

“Il nostro fine è far conoscere questa disciplina nell'ambito socio-sanitario, negli ospedali, negli hospice, ma anche a scuola, a bambini, adulti e anziani – spiega Susanna Re Viglietti, titolare del Club ‘Sale, Amore e Risate’ in provincia di Chieti.

“I corsi di formazione – continua – sono riconosciuti a livello internazionale dalla 'Laughter Yoga International' e in Italia dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Oltre cinquant'anni di letteratura scientifica e l'esperienza recente di medici di base e specialisti, anche in Italia, hanno fatto sì che lo Yoga della Risata venga prescritto per il benessere e la prevenzione. Ad avvicinarmi alla disciplina è stato un grande dolore”.

Non solo. “Può contribuire a regolarizzare la pressione e migliorare l'ossigenazione – aggiunge – può anche portare a una riduzione dei farmaci assunti. È dimostrato ancheche la risata combatte il decadimento cellulare e può aiutare nella prevenzione di malattie degenerative”.