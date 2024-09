Napoli, zio abusa della nipote di 10 anni: arrestato. Incastrato da foto e video sul cellulare

Napoli, 6 settembre 2024 – Orrore a Napoli: un uomo di 26 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una bambina di 10 anni, di cui è zio. Questo a seguito dell’indagine svolta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Napoli, scaturito dalla denuncia dei genitori di un’altra minorenne a sua volta abusata.

Nello smartphone dell’indagato sono stati rinvenuti foto e video che attestano le violenze sessuali sulla nipote convivente, nonostante il suo tentativo di cancellare una notevole quantità di contenuti multimediali dal dispositivo. La perquisizione è stata disposta dai pm della sezione Tutela delle fasce deboli della popolazione e violenza di genere della procura partenopea.

Il 26enne si trova ora nel carcere di Napoli-Poggioreale, mentre la vittima in una struttura protetta. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo custodia cautelare in carcere.