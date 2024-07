Sedicenne violentata a Ponza, denunciato cameriere: sarebbe entrato di notte in casa dei vicini

Ponza (Latina), 8 luglio 2024 – Un cameriere stagionale di 34 anni è stato denunciato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 16 anni. L'uomo è stato rintracciato e identificato dai carabinieri poche ore dopo gli abusi sulla minorenne. Il 34enne, con diversi precedenti penali, era sbarcato da poco sull'isola di Ponza per lavorare in un ristorante della zona: aveva preso in affitto una casa vicino all’abitazione della vittima, in località Conti.

La scorsa notte l’uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione dei vicini di casa, abusando della 16enne. La ragazzina è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e si trova ora in una struttura della Capitale. Nei confronti del 34enne è stato emesso un foglio di via dall'isola di Ponza. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza l'episodio.