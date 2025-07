Esplosione a Roma, bimbi evacuati dalle maestre. Carabiniere salva un uomo: “Era avvolto dalle fiamme”

Roma, 4 luglio 2025 – Ha rischiato la vita per salvare le persone ustionate dopo la prima esplosione. Gregorio Assanti, 52 anni, carabiniere, è uno degli uomini e delle donne di forze dell’ordine, polizia locale, 118, intervenute per mettere in salvo più persone possibili. E che hanno evitato che l’esplosione avesse conseguenze ben più tragiche. Se l’è cavata con delle escoriazioni ai gomiti e alla schiena: “Nulla – dice – rispetto alle ustioni che hanno riportato colleghi e cittadini”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, li ha definiti ’eroi’: “Non siamo eroi – dice – facevamo il nostro lavoro”.

Il racconto del carabiniere

Stamattina si è capito subito che la situazione era pericolosa. “Durante le prime fasi del nostro intervento – racconta Assanti all’agenzia Ansa – eravamo una decina, giunti per la segnalazione della fuga di gas. In via dei Gordiani ci sono stati due grossi boati. Al primo le fiamme e i detriti volati dappertutto ci impedivano di vedere, ma sono riuscito a scorgere un uomo a fianco alla sua auto incendiata dopo la deflagrazione: era in terra con ustioni su tutto il corpo perché era stato avvolto dalle fiamme. Sembrava cosciente ma era sotto choc, non parlava. Siamo andati a soccorrerlo e lo abbiamo sollevato per trasportarlo in ospedale”.

Anche l’ambulanza era però in fiamme, inservibile. “Non ci siamo persi d’animo – lo abbiamo caricato su una nostra pattuglia portando con noi anche un infermiere e abbiamo raggiunto il Pronto soccorso. Poi siamo tornati per supportare anche altre persone e in sei siamo stati sbalzati in terra dall’onda d’urto della seconda esplosione, che è stata decisamente più forte”. L’uomo messo in salvo da Assanti, prima portato all’ospedale Casilino e poi al Sant’Eugenio, adesso continua a lottare per la vita nel reparto di terapia intensiva: lavorava come addetto alla sicurezza all’interno del distributore.

“La seconda deflagrazione è stata devastante”

Poco lontano, in via Casilina, c’era il comandante di squadra del Radiomobile, il maresciallo maggiore Antonino Giorgio, 55 anni, che durante la seconda esplosione si è ustionato alla testa, per fortuna non gravemente: “Dopo la prima esplosione c’erano diversi curiosi che si avvicinavano per scattare foto e gente che voleva raggiungere la zona del distributore per andare a riprendersi la macchina, per fortuna siamo riusciti ad allontanarli e metterli in sicurezza. Anche perché la seconda deflagrazione è stata devastante, sembrava di essere in guerra”.

Se fosse successo un’ora dopo sarebbe stata una strage

Se l’esplosione fosse avvenuta più tardi, avrebbe potuto coinvolgere il centro estivo dove erano attesi 60 bambini, altri 120 prenotati in piscina. Proprio di fronte al distributore. “Se fosse successo un’ora dopo...”. Il centro sportivo è danneggiato, sembra un campo di battaglia, dice il presidente Fabio Balzani. Le immagini, con le cancellate divelte verso la piscina, fanno impressione. I bambini già presenti sono stati subito evacuati grazie all’intuito di Giorgia, una delle giovani animatrici che alle prime avvisaglie di fumo ha capito che la situazione poteva diventare pericolosa. Questione di minuti, decisivi.

“Mentre andavo verso il centro sportivo per accertarmi non ci fosse più nessuno – racconta Alessandro Graziani, 28 anni, che da cinque anni lavora a Villa De Sanctis – è esplosa un’ambulanza e ho visto un pezzo di lamiera volare verso la mia direzione. Arrivavano pezzetti di metallo, cose incendiate”.

La vigilessa: “Abbiamo fatto evacuare i bambini”

A evacuare i bambini dall’area sono stati anche gli agenti della polizia locale. “Sono passati 7-8 minuti tra il fumo e l’esplosione, questo ci ha permesso di salvare parecchie vite umane”. Lo racconta Sabrina, una vigilessa del gruppo Prenestino della polizia locale. “Eravamo di servizio in via dei Gordiani, abbiamo visto le pattuglie che andavano. Abbiamo capito che sarebbe stata una cosa grave – spiega –. Noi siamo andati nel parco perché sapevamo che c’era un centro estivo e c’erano le persone che correvano con i cani, che erano impazziti. Fortunatamente abbiamo fatto evacuare tutti”.