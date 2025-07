Roma, diossina nell’aria dopo l’esplosione: Arpat conferma i sospetti

Roma, 5 luglio 2025 – L'incendio di ieri in via dei Gordiani a Roma – generato dalla doppia esplosione all’impianto Gpl di un distributore di benzina, ha liberato diossina nell’aria. Lo fa sapere Arpa Lazio. In particolare, il monitoraggio dell’Agenzia per la protezione ambientale ha rilevato presenza di “diossine-Teq in quantità pari a 1 pg/m3”. "Concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 – spiega Arpa – indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l'incendio ha effettivamente generato diossina”.

Il distributore che ha preso fuoco a Roma, in via dei Gordiani: foto dall'alto (Imagoeconomica)

Al fine della rilevazione Arpa Lazio ha installato un campionatore, “necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine, a poca distanza dall'area interessata dall'incendio”. Il monitoraggio conferma le ipotesi avanzate dagli esperti, ovvero che il rogo di materie plastiche ha effettivamente generato la diffusione nell'aria di sostanze tossiche.

L'esposizione alle diossine, anche a bassi livelli, può mettere a rischio la salute umana e animale. Le diossine sono considerate cancerogene, ma sono responsabili anche di altre patologie, tra cui si annoverano disturbi neurologici, alterazioni epatiche, disfunzioni tiroidee e della fertilità, problemi immunologici ecc.

Spiega Arpat che “non esiste un riferimento normativo in aria ambiente” ma che

l'Oms (nel documento Air quality guidelines for Europe 2000) “stima concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) di diossine e furani in ambiente urbano pari a circa 0,1 pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l'incendio ha effettivamente generato diossina”.