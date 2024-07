Violenza sessuale in ambulanza: 55enne aggredisce un’operatrice del 118 a Roma, arrestato

Roma, 15 luglio 2024 – Violenza sessuale a bordo di un'ambulanza a Roma. È successo sabato sera durante un trasporto verso l’ospedale: un 55enne ha tentato di avere un rapporto sessuale con un’operatrice 24enne del 118. Si è avventato su di lei durante la corsa in ospedale. L’uomo, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia.

Cosa è successo

Tutto è iniziato con una chiamata al 118 per un servizio in via dei Marzi, in zona San Lorenzo. Il 55enne, un sarto in evidente stato di alterazione, è stato fermato da una volante mentre rompeva la vetrina del suo negozio. A scatenare la violenza sarebbe stato l’avviso di sfratto per morosità. L’uomo continuava a dare un escandescenza e, a quel punto, i poliziotti hanno chiamato l’ambulanza.

La violenza e l’arresto

I soccorritori lo hanno caricato in ambulanza per portarlo in codice rosso al policlinico Umberto I. Ma durante il percorso, arrivati all'altezza di piazzale del Verano, il 55enne si sarebbe divincolato dalle cinghie della barella slacciandosi i pantaloni.

Un attimo dopo è saltato addosso alla 24enne: le ha toccato il seno e le parti intime, poi ha tentato di avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. La donna si è messa a urlare: l’autista dell’ambulanza ha accostato il mezzo e l’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale.