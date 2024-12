Persone incappucciate nella villa di Berlusconi: arriva la polizia

Roma, 2 dicembre 2024 – Sagome scure nei video di sorveglianza hanno fatto scattare l’allarme. Oggi pomeriggio qualcuno si è introdotto nella proprietà della villa dei Berlusconi sull’Appia Antica, a Roma. I vigilantes hanno notato nei filmati persone incappucciate all’interno del comprensorio e hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la polizia. Si ipotizza un tentato furto: i presunti ladri sarebbero entrati da un villa vicina.

La villa in questione – 1.250 metri quadrati e per altri 1.194 di esterni (fonte QuiFinanza) – è Villa Grande, acquistata da Silvio Berlusconi nel 2001 per oltre 3 milioni di euro, e data più tardi in comodato d’uso al regista ed ex senatore Franco Zeffirelli, suo amico. Alla morte di Zeffirelli, Berlusconi la ristrutturò e a partire dal 2021 ne fece la sua residenza romana e il quartier generale di Forza Italia.

Dopo la scomparsa del Cav, l’immobile è rimasto in famiglia. Secondo quanto riportava lo scorso febbraio Il Sole 24 ore, sarebbe passata nelle mani di Pier Silvio, che si apprestava ad acquistarla dai fratelli.