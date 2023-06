Roma, uccide la compagna in casa, fugge e si suicida in auto “La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui” il messaggio letto da parenti e amici sui social postato da Valerio Savino che ha fatto scattare l’allarme. Lei ritrovata sul letto nell’abitazione di via Adolfo Consolini 51, lui nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai